Ми підготували для вас топ 4 унікальні локації України, де можна насолодитися неймовірними краєвидами та отримати справді чарівні спогади. Тож залишайтесь з нами, щоб дізнатись всі деталі від 24 Каналу з посиланням на Вікіпедію.

Дивіться також Де знайти особливо фотогенічні скелі у серці Буковинських Карпат

Які локації відвідати в Україні, щоб побачити гарні краєвиди?

1. Буцький каньйон

Це справжня перлина Черкащини, що вражає своєю давньою величчю та суворою красою. Розташований у селищі Буки на річці Гірський Тікич, він утворився в протерозойських гранітах віком близько 2 мільярдів років. Сірі скелі висотою до 30 метрів, вузька річкова долина та кришталево чисті водоспади створюють неповторний ландшафт, який манить туристів, любителів скелелазіння та байдаркових сплавів. Буцький каньйон по праву вважають однією з природних чудес України.

Буцький каньйон / фото Вікіпедія

2. Петропавлівський каньйон

На річці Мертвовод є ще один не менш цікавий каньйон – Петропавлівський. Він розташований за 5 кілометрів вгору по течії від Актовського і, хоч часто їх об'єднують, це зовсім інша частина долини. Каньйон відокремлений значною ділянкою без скелястого рельєфу, а характер розташування скель тут теж відрізняється. Довжина його менша, ніж Актовського, проте мальовничі ділянки та видовищні панорами ставлять ці два каньйони в один ряд. Особливо вражає загатне озерце, оточене стрімкими кам'яними стінами, а на дні якого лежить величезне пласке каміння. До озерця можна спуститися, хоча стежка досить складна, тож будьте обережними.

Петропавлівський канйьон / фото Itimoshenko

Дивіться також Вуличне мистецтво Вінниці: які мурали у місті повинен побачити кожен місцевий і турист

3. Мис Аджияск

Це вражаючий приклад абразійної форми рельєфу, створеної невпинним морським прибоєм. Його скелі переважно вапнякові, а на вершині височіють мергелеві відклади. Піднімаючись на 72 метри над водою, мис відкриває пласку терасу, де збереглися залишки неораного степу та полів. З цього пагорба відкриваються захопливі краєвиди: за ясної погоди видно острів Березань і вишку посту регулювання руху суден на мисі Очаків, що розташований за 15 кілометрів.

Мис Аджияск / фото Sergiystepanenko

4. Родонове озеро

Як зазначає УкраїнаІнкогніта, якщо ви хочете "впіймати" один із найрідкісніших елементів на Землі, то вирушайте до Мигії на трасі Київ – Миколаїв. Тут, на місці колишнього гранітного кар'єру, утворилося Родонове озеро з водою, багатою на радон: прозорий, без запаху і смаку газ, який не вступає у реакції з іншими речовинами. Місцеві екскурсоводи кажуть, що на дні озера можна знайти залишки екскаваторів, тракторів і навіть жигулів із водіями, що "осіли" тут у бандитські 90-ті роки. І хто знає, можливо, зовсім скоро сюди завітає і привид, щоб доповнити колорит цього дивного місця.

Родонове озеро / фото Justvaleria

Які унікальні водоспади України варто побачити?