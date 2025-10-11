Коли надворі така похмура і непривітна погода, хочеться чогось яскравого та барвистого. Давайте ми покажемо вам різноманітні графіті у місті Вінниця, які точно не залишать вас без позитивних вражень. Залишайтесь з нами задля цікавих деталей від 24 Каналу з посиланням на Україна Інкогніта.
Дивіться також Не Тернопіль: де побачити "Острів кохання" з романтичним будинком з дерева
В чому особливість вуличних графіті у Вінниці?
Кожне графіті у Вінниці має свою історію. Художники вкладають у ці роботи ідеї, почуття та настрій міста. У кожній свої барви, сенси та дрібниці, на які хочеться дивитися довше. Тож давайте подивимось на них уважніше.
Починаємо з самісінького центру. Виходячи з трамвая біля "МакДональдсу", ми натикаємось на морські глибини, що розкинулися у місцевому сквері. Навколо плавають русалки, а між ними рухаються восьминоги.
Графіті Вінниці / Колаж 24 Каналу, фото Україна Інкогніта
Перейшовши Соборну на інший бік, ви побачите вхід до "Магіцентру". Пройшовши крізь торговий центр і вийшовши до скверу Козицького, ви натрапите на цілу стіну, що перетворилася на виставку фантазій. Прям біля виходу оселилися лелеки, корова та балерина, яка створює свій особливий танець. А трохи далі, у клітці, висить яскравий папуга, який щось активно вигукує.
Графіті Вінниці / Колаж 24 Каналу, фото Україна Інкогніта
Неподалік ви побачите ще одне особливе графіті: справжню агітаційну роботу від рятувальників МНС. Вона розташована на задній стіні кінотеатру "Родина" та нагадує про важливість безпеки. Тут показано, як правильно користуватися електроприладами, а також наочно зображено правильність набору номера 101 у випадку пожежі.
Графіті Вінниці / Колаж 24 Каналу, фото Україна Інкогніта
Ми також знайшли особливі графіті у Вінниця.info, які не менш перевершені за попередні.
Наприклад, на цьому фото ми можемо побачити, як художник реалізував класну ідею з "продовженням проводу" від телефону.
Графіті Вінниці / Колаж 24 Каналу, фото Вінниця.info
Тут майстерно змалювали український танк на місці, де відсутня будівельна плитка.
Графіті Вінниці / Колаж 24 Каналу, фото Вінниця.info
На даному фото схожа ситуація: художник відтворив радугу, яка витікає з невеликого отвору у стіні.
Графіті Вінниці / Колаж 24 Каналу, фото Вінниця.info
Які ще цікаві місця можна відвідати на Вінниччині?
Одна з найгарніших природних локацій: де на Віннниччині можна відвідати незвичайну скелю, яка відкриває краєвид на Південний Буг.
Світломузичний фонтан у Вінниці, який здивує усіх туристів. Він розташований на річці Південний Буг і вражає потужними струменями води, які підсвічуються лазерами та змінюють кольори під ритм музики.