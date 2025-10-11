Коли надворі така похмура і непривітна погода, хочеться чогось яскравого та барвистого. Давайте ми покажемо вам різноманітні графіті у місті Вінниця, які точно не залишать вас без позитивних вражень. Залишайтесь з нами задля цікавих деталей від 24 Каналу з посиланням на Україна Інкогніта.

В чому особливість вуличних графіті у Вінниці?

Кожне графіті у Вінниці має свою історію. Художники вкладають у ці роботи ідеї, почуття та настрій міста. У кожній свої барви, сенси та дрібниці, на які хочеться дивитися довше. Тож давайте подивимось на них уважніше.

Починаємо з самісінького центру. Виходячи з трамвая біля "МакДональдсу", ми натикаємось на морські глибини, що розкинулися у місцевому сквері. Навколо плавають русалки, а між ними рухаються восьминоги.

Графіті Вінниці / Колаж 24 Каналу, фото Україна Інкогніта

Перейшовши Соборну на інший бік, ви побачите вхід до "Магіцентру". Пройшовши крізь торговий центр і вийшовши до скверу Козицького, ви натрапите на цілу стіну, що перетворилася на виставку фантазій. Прям біля виходу оселилися лелеки, корова та балерина, яка створює свій особливий танець. А трохи далі, у клітці, висить яскравий папуга, який щось активно вигукує.

Графіті Вінниці / Колаж 24 Каналу, фото Україна Інкогніта

Неподалік ви побачите ще одне особливе графіті: справжню агітаційну роботу від рятувальників МНС. Вона розташована на задній стіні кінотеатру "Родина" та нагадує про важливість безпеки. Тут показано, як правильно користуватися електроприладами, а також наочно зображено правильність набору номера 101 у випадку пожежі.

Графіті Вінниці / Колаж 24 Каналу, фото Україна Інкогніта

Ми також знайшли особливі графіті у Вінниця.info, які не менш перевершені за попередні.

Наприклад, на цьому фото ми можемо побачити, як художник реалізував класну ідею з "продовженням проводу" від телефону.



Графіті Вінниці / Колаж 24 Каналу, фото Вінниця.info

Тут майстерно змалювали український танк на місці, де відсутня будівельна плитка.



Графіті Вінниці / Колаж 24 Каналу, фото Вінниця.info

На даному фото схожа ситуація: художник відтворив радугу, яка витікає з невеликого отвору у стіні.

Графіті Вінниці / Колаж 24 Каналу, фото Вінниця.info

