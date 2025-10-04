Місцина дуже мальовнича та вражає кожного відвідувача. 24 Канал завдяки 18000.ck.ua розповість про неї докладніше.

Must-see на Вінниччині: чому варто піднятися на Шершнянську скелю?

Шершнянська скеля стоїть на березі мальовничого Південного Бугу. Вона досить масивна, але головна принада не в цьому – зі скелі відкривається неймовірний панорамний краєвид на річку, зелені береги та гранітні пороги.

Атмосфера тут дарує відчуття широти простору, тиші й повної свободи. Тож ця місцина без зусиль приваблює туристів, фотографів та всіх, хто цінує красу дикої природи та шукає натхнення за межами міст-мурашників.

Зауважте: скеля є частиною Подільських кристалічних утворень вздовж Південного Бугу. А це найдовша річка, яка протікає цілком територією України, а ще й славиться порогами й численними мальовничими місцями для відпочинку, сплавів і піших прогулянок.

Як зазначає iryna_zalieska в інстаграмі, скеля є частиною природоохоронної території та зберігає унікальні ландшафти регіону. Навколо неї – хвойний та листяний ліс, а також чиста річкова вода, що у комплексі створює неповторну атмосферу для релаксу чи активного туризму.

З вершини скелі можна спостерігати зміїсті річища Південного Бугу та зустрічати яскраві світанки чи заходи сонця. Ця локація ідеальна для тих, хто любить екологічний відпочинок – тут організовують байдаркові сплави, велотури, а також тематичні етноподорожі Поділлям.

