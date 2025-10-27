Підйомник, або витяг – так ще називають цей транспорт, дає змогу побачити Карпати з висоти пташиного польоту. І 24 Канал із посиланням на karpaty.info розповість про нього докладніше.

Панорама мрії: чому варто встигнути на підйомник у Міжгір'ї ще восени 2025?

Сам підйомник трикрісельний та розташований біля селища Міжгір'я. Він веде на вершину гори Маковиця, звідки відкривається одна з найефектніших кругових панорам Карпат.

Тут і хребти Боржави, і Горгани, і звивисті річкові тераси, і села, вкриті густими смерековими лісами та зеленими полонинами. Видовищність місцини визнають навіть досвідчені мандрівники.

Як зазначає TourInform.org.ua, з підйомника ви зможете відчути естетичне задоволення від краси Закарпатської Верховини. Їхати до гори Маковиця 950 метрів із перепадом висот у 303 метри, а висота самої гори – 753 метри.

Унікальна панорама з підйомника на Закарпатті: дивіться відео dimary_ua

Також тут, безперечно, найгарніші світанки, а ще випадає комфортна можливість спостерігати традиційний сільський побут. Та головне – ви зможете фотографувати горизонт без єдиної перешкоди.

Це дуже популярне місце взимку – тут катаються на лижах, також улітку – для пішого туризму, квестів, відпочинку у "Колибі" біля станції чи оренди гірських велосипедів. Але осіння пора відкриває дещо особливе – золото Карпат.

Від Міжгір'я зручно їхати на Синевирське озеро, водоспад Шипіт, у музей "Старе село" тощо. І ніщо завадить під час цього насолодитися ароматом смерек та споглядати, як сонце сідає за найвищі українські гірські хребти.

Найдивовижніші краєвиди Карпат у Міжгір'ї: дивіться відео sveta_makarenko

