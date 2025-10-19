Колочава та Синевирська Поляна, що розташовані поблизу мальовничого озера Синевир на Закарпатті, стали одними з 52 сіл, які отримали престижне визнання. Всього було подано 270 заявок від 65 держав-членів ООН з туризму, повідомляє 24 Канал з посиланням на UN Tourism.

Чим відомі Колочава та Синевирська Поляна?

Колочава відома в Україні, як "село 10 музеїв", адже саме тут розташовується скансен "Старе село", музей вузькоколійки, військово-історичний музей "Лінія Арпада" та інші.

Як пишуть місцеві ЗМІ, навесні туристи приїжджають у Колочаву, щоб побачити масове цвітіння шафрану Гейфеля, а влітку – щоб скуштувати ріплянку на єдиному у своєму роді Фестивалі Ріплянки.

До речі, ця страва ввійшла до списку нематеріальної культурної спадщини Закарпаття.



Село Колочава / Фото Пивовар Павло

Окрім того, у Колочаві розпочинається туристичний маршрут на маловідому гору Стримба, яка розташовується у гірському масиві Ґорґани.

У селі Синевирська Поляна, що разом з Колочавою увійшла до списку найкращих туристичних сіл, розташовується знамените озеро Синевир. Це найбільш високогірне озеро Українських Карпат.

Майже 80% території цієї громади займає національний парк "Синевир" з буковими пралісами, які мають статус Світової природної спадщини ЮНЕСКО.

Також тут можна відвідати Центр реабілітації бурих ведмедів, де тварин рятують після їх перебування у господарів-кривдників.

Що цікавого у селі Синевирська Поляна?

Як пишуть ЗМІ, восени 2022 у громаді вирішили відродити вівчарство – традиційний промисел горян. Для цього спеціально закупили овець гірськокарпатської породи.

Вівці випасаються на висоті 1200 метрів над рівнем моря, серед найчистіших гірських луків, що багаті на різнотрав'я. Це забезпечує молоку унікальний аромат і смак, який не можна відтворити в інших умовах.



"Вівчарський хутір" / Фото Zaholovok – Закарпаття

У липні 2024 року у Синевирській Поляні відкрили дегустаційний зал "Вівчарський хутір", де можна придбати 4 традиційні сири – будз, копчений будз, вурду та бриндзу та інші натуральні продукти.

До речі. Як повідомили в Державному агентстві розвитку туризму, разом з двома селами Закарпатської області від України на отримання звання "Найкращих туристичних сіл" також було відібране легендарне гуцульське село Криворівня на Івано-Франківщині.

