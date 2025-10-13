Найбільш відомі озера цього масиву – це Бребенескул й Несамовите. Та, як йдеться на сайті Карпатського біосферного заповідника, на Чорногорі є низка інших мальовничих озер, пише 24 Канал.

Які озера є на Чорногірському хребті?

На Чорногірському хребті є близько двадцяти озер, більшість з яких має давньольодовикове походження. Найвідомішим озером Чорногори вважається Бребенескул, яке є найбільш високогірною природною водоймою України.

Озеро Бребенескул розташоване на висоті 1801 метр над рівнем моря, з площею водного дзеркала понад 0,6 гектара та глибиною близько 3 метри.

Група надзвичайно мальовничих, хоча і невеликих озерець, є в урочищі Озірне на південно-західному макросхилі гір Пожижевська, Данціж і Туркул.

Найбільші серед них – Верхнє і Нижнє Озірне. Нижнє Озірне (1513 метрів над рівнем моря) має площу понад 0,25 гектара та глибину до 3 метрів.



Озеро Верхнє Озірне в урочищі Озірне / Фото Олег Мудрий

Верхнє Озірне (1625 метрів над рівнем моря) – площею понад 0,20 гектара та глибиною до пів метра. Всі ці озера живляться атмосферними опадами та ґрунтовими водами.

Як йдеться у статті на Вікіпедії, в Озірному розташовані інші озера Чорногори – озерця Кисле і Середнє Озірне, а також болотне озерце Циклоп.

Яка загроза є для озер?

Високогірні озера – це унікальна спадщина льодовикової епохи. Ці водно-болотні угіддя відіграють надзвичайно важливу роль у живленні гірських річок і потоків.

Основними загрозами для озер є такі, що пов'язані з діяльністю людини. Насамперед це масовий неорганізований туризм та засмічення територій побутовими відходами, будівництво туристичних баз і доріг, неконтрольований джипінг та інше.

Вирубка старовікових лісів на всій площі водозбірних басейнів також має негативний вплив на збереження прісних водойм, особливо тих, що розташовані в лісовому поясі.

Чи можна купатися у гірських озерах?