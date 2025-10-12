У Закарпатській області під вершиною Піп Іван Мармароський розташовується маловідоме Криваве озеро. Це красиве й невелике озеро, куди дістаються одиниці, пише 24 Канал з посиланням на Gorgany PRO.

Що відомо про Криваве озеро?

Здалеку озеро Криваве нагадує краплю крові. Вперше така містична назвав озера згадується у 2002 році у звіті мандрівника Юрка Гудими про похід Мармаросами.

До уваги. Мармароси – це гірський масив у Східних Карпатах. Більша частина масиву лежить на території Румунії. У межах України (в Івано-Франківській та Закарпатській областях) розташовані його північні та північно-західні околиці

Стежкою чоловік поранив руки, помив їх в озері й вигадав таку назву. Але виявилося, що до цього озеро Кривавим називали місцеві. За словами знавця Карпат Роберта Еріка, озеро отримало таку назву через водорості й червоні камені, які були на дні.



Озеро Криваве / Фото Педагог Світлана

Озера немає на жодній офіційній карті, але відомо, що воно розташовується у верхів'ях річки Квасний. Висота озера над рівнем моря складає 1646 метрів.

До озера можна дійти стрімкою стежкою, яка серпантинами траверсує кулуари Піп Івана й починається під його вершиною з північного боку, де закінчується ґрунтова дорога.



Озеро Криваве на карті / Скриншот карти із сайту "В похід Карпатами"

Слід звернути увагу, що Мармароський масив розташовується на кордоні з Румунією. Рішенням Ради оборони Закарпатської області туристам заборонено відвідувати цю місцевість. Туристам для перебування у цьому районі необхідно оформити дозвіл.

Окрім моторошної назви, озеро Криваве зачаровує своїми краєвидами. Воно розташоване у так званих "Гуцульських Альпах" – ділянці Мармароського хребта, більше схожому на Альпи, ніж на Карпати.



Озеро Криваве / Фото Misha Reme

Найближчі населені пункти до озера – села Видричка, Бребоя і Богдан. Маршрутів до озера всього є чотири:

Піп Іван Мармароський із села Ділове;

Мармароси, 3 – 4 денний похід;

Від Івана до Івана, перехід Мармаросами;

Мармароси з села Богдан чи Рахова.

Чи можна купатися у гірських озерах?