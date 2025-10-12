У Закарпатській області під вершиною Піп Іван Мармароський розташовується маловідоме Криваве озеро. Це красиве й невелике озеро, куди дістаються одиниці, пише 24 Канал з посиланням на Gorgany PRO.
Що відомо про Криваве озеро?
Здалеку озеро Криваве нагадує краплю крові. Вперше така містична назвав озера згадується у 2002 році у звіті мандрівника Юрка Гудими про похід Мармаросами.
До уваги. Мармароси – це гірський масив у Східних Карпатах. Більша частина масиву лежить на території Румунії. У межах України (в Івано-Франківській та Закарпатській областях) розташовані його північні та північно-західні околиці
Стежкою чоловік поранив руки, помив їх в озері й вигадав таку назву. Але виявилося, що до цього озеро Кривавим називали місцеві. За словами знавця Карпат Роберта Еріка, озеро отримало таку назву через водорості й червоні камені, які були на дні.
Озеро Криваве / Фото Педагог Світлана
Озера немає на жодній офіційній карті, але відомо, що воно розташовується у верхів'ях річки Квасний. Висота озера над рівнем моря складає 1646 метрів.
До озера можна дійти стрімкою стежкою, яка серпантинами траверсує кулуари Піп Івана й починається під його вершиною з північного боку, де закінчується ґрунтова дорога.
Озеро Криваве на карті / Скриншот карти із сайту "В похід Карпатами"
Слід звернути увагу, що Мармароський масив розташовується на кордоні з Румунією. Рішенням Ради оборони Закарпатської області туристам заборонено відвідувати цю місцевість. Туристам для перебування у цьому районі необхідно оформити дозвіл.
Окрім моторошної назви, озеро Криваве зачаровує своїми краєвидами. Воно розташоване у так званих "Гуцульських Альпах" – ділянці Мармароського хребта, більше схожому на Альпи, ніж на Карпати.
Озеро Криваве / Фото Misha Reme
Найближчі населені пункти до озера – села Видричка, Бребоя і Богдан. Маршрутів до озера всього є чотири:
- Піп Іван Мармароський із села Ділове;
- Мармароси, 3 – 4 денний похід;
- Від Івана до Івана, перехід Мармаросами;
- Мармароси з села Богдан чи Рахова.
Чи можна купатися у гірських озерах?
Купання у гірських озерах Карпат заборонено, оскільки це має негативні наслідки для природи. Зокрема, в Україні заборонено купатися у таких озерах, як-от Синевир чи Несамовите.
Купання у гірських озерах Карпат заборонено, оскільки вони розташовані в межах заповідників, де заборонена діяльність, що порушує природний розвиток процесів.
Водночас у горах є місця, де біля озер розвинена інфраструктура. Наприклад, озеро Хащованське на Закарпатті, також відоме як озеро Віта, обслуговується готельним комплексом, де відвідувачі можуть ловити рибу.