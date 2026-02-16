Мовиться про Жовкву. І з посиланням на karpaty.info розповідаємо про неї докладніше.

Жовква – місто дитинства Хмельницького: що тут слід подивитися передовсім?

Жовква заснована у 1597 році коронним гетьманом Станіславом Жолкевським. Михайло Хмельницький, батько Богдана, служив при його дворі, відтак родина жила у Жовкві приблизно у цей час. Саме тут майбутній гетьман провів 10 ранніх років свого життя.

Жовква розташована у Львівській області, за 30 кілометрів від Львова, і зберігає статус історико-архітектурного заповідника. Це місто з унікальною ренесансною забудовою, яка майже не змінилася за 4 століття.

Головна пам'ятка міста – Жовківський замок. Це потужна оборонна споруда з чотирма будинками, сполученими з чотирма вежами за допомогою спеціальних галерей. Його, що цікаво, допомагав будувати Михайло Хмельницький, і тут малий Богдан прожив кілька місяців перед від'їздом із Жовкви.

Після тривалої реставрації в замку працює понад десяток залів на 700 квадратних метрах, де демонструють дві сотні експонатів, зокрема портрети, ікони та декоративне мистецтво. Замок стоїть у центрі Жовкви та разом із площею Вічевою формує серце заповідника.

Друга важлива локація – це ратуша, справжня перлина архітектури та символ міста. Усередині діє музей "Жовківська вежа", а найбільше туристів приваблює можливість піднятися на оглядову вежу, звідки відкривається панорама всього міста.

Ця історична зона дає уявлення про те, яким місто було за часів дитинства Богдана Хмельницького. Площа Вічева, до слова, досить велика – як для райцентру із населенням ледь понад 10 тисяч. Власне, і всі основні пам'ятки міста розташовані поруч.

Це, скажімо, церква Різдва Христового – один із найстаріших храмів Жовкви, який зберігся до наших днів. Тут діяла братська школа, куди, за свідченнями істориків, ходив малий Богдан. Також варто побачити Василіанський монастир і костел святого Лаврентія, старовинну синагогу та колишній домініканський монастир, який сьогодні є церквою святого Йосафата.

Як зазначає lviv.media, доїхати до Жовкви можна авто зі Львова всього за 30 хвилин. Також щодня курсує автобус, і навіть поїзд від Приміського вокзалу – він їде трохи більш як годину.

