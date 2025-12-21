Але сьогодні більшість науковців сходяться на думці, що це таки Суботів – село біля Чигирина на Черкащині. 24 Канал із посиланням на osvita.ua розповість про це докладніше.

Де гетьман Хмельницький з'явився на світ та що там показують туристам?

У Суботові, нині Черкаської області, родина Хмельницьких мала маєток – це підтверджують історичні джерела та архівні документи. Найімовірніше, саме там і народився майбутній гетьман.

Хоча виникають суперечки – через плутанину з Лисянкою, де народився батько Богдана, чи іншими родовими землями. Але Суботів залишається ключовим, до того ж саме звідти Хмельницький почав повстання у 1648 році.​

Отже, що ми знаємо про Суботів? Це колишнє козацьке село в Чигиринському районі, де Богдан Хмельницький провів дитинство у родині реєстрового козака Михайла Хмельницького.

Згодом у 1650-х, гетьман збудував тут свою резиденцію – Суботівський палац з Іллінською церквою. Зауважимо, вона збереглася як пам'ятка архітектури національного значення.

Сьогодні Суботів є частиною Національного історико-культурного заповідника "Чигирин", де головний магніт – якраз церква Святого Іллі з унікальним бароковим інтер'єром, дзвіницею та підземними ходами. Тут проводять і фестивалі козацької доби.

Поруч стоїть реконструйована резиденція гетьмана з макетами укріплень, музеєм повстання та панорамою на Тясмин. Туристичні маршрути поєднують Суботів із Чигирином, вони поруч – 2 кілометри.​

А що ж місто Хмельницький? Воно не має жодного зв’язку з місцем народження гетьмана, ба навіть загалом із його біографією, хоча там і стоїть пам'ятник на центральній площі.

Як зазначає dovidka.biz.ua, у 1954 році місто Проскурів перейменували на Хмельницький на честь так званої 300 річниці вигаданого "возз'єднання України та Росії". Сам Богдан ніколи там не був, максимум – під час війни проходив неподалік.

