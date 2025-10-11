Перша ратуша є історичним символом міста, а у другій сьогодні працює міська рада. 24 Канал із посиланням на andy-travel розповість про це докладніше.

Архітектурний дует історії та сучасності: як Яворів дивує туристів одразу двома ратушами?

Яворів – старовинне місто, яке точно було вже у XIV столітті. Свого часу воно було навіть місцем королівських резиденцій, також тут поєдналися польський, австрійський та український вплив, що відчутно у місцевій архітектурі й міському ландшафті.

Перша ратуша, збудована у XIX столітті – у 1830-х, розташована на розі двох вулиць і вирізняється восьмигранною баштою з годинником на чотири циферблати та кованим балконом. Вона виконувала не лише адміністративну, а й пожежну функцію – з вежі спостерігали за містом.​

Зараз у приміщенні старої ратуші працює навчальний заклад, але будівля зберігає статус архітектурної пам'ятки. Саме тут люблять фотографуватися туристи та зупинятися екскурсійні групи.

Друга ратуша, яскрава представниця неоготики, побудована 1908 року з червоної цегли із зубчатим фронтоном і білим рустом на кутах. Вона має менш урочистий фасад, а проте слугує сучасним адміністративним центром – тут розмістилася міська рада.

Відкрийте для себе Яворів на Львівщині / Дивіться фото andy_travel.com.ua

Саме ж місто розташоване неподалік польського кордону, тож часто стає пунктом зупинки для туристів. Як зазначає vsviti, особливою родзинкою Яворова є підземелля ще королівських часів. Ясна річ, разом із ним у комплекті йде легенда про заховані там скарби – історичні коштовності Речі Посполитої.

Є там і багато інших цікавих для споглядача місцин. Як-от залишки замку Яна III Собеського, костел, дві старовинні дерев'яні дзвіниці, ба навіть гарне озеро.

