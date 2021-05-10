Олеський замок розташований на межі Волині та Галичини, що робило його стратегічно важливим: форт відігравав ключову роль у битвах між Литвою та Польщею та Угорщини. Зараз Олеський замок приймає туристів з усього світу, які хочуть побачити легенди на власні очі.
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Історія Олеського замку
Олеський замок, овальної форми, стоїть на вершині невеликого пагорба, висотою близько п'ятдесяти метрів. Оточує його рів та стіна, які служать захистом замку. Він також оточений густим болотом.
У різні часи замок належав Польщі, Литві та Угорщині. Це стало політичним орієнтиром у XIV столітті, коли через його територію проходили рухомі кордони між трьома згаданими країнами. Битви за володіння замком були постійними. Глибокий колодязь у підвалі замку використовувався як шлях втечі для обложених в'язнів.
Вже у другій половині XV століття замок втратив своє значення для оборонної споруди та став резиденцією магнатів, був перетворений з оборонного пункту на просто місце для втечі аристократії.
Зовнішній вигляд замку / Фото: Pinterest
1605 року замок викупив шляхтич Ян Данилович, багатий місцевий поміщик і воєвода Русинського воєводства. Потім його продали родині Конєцпольських. Нові власники, основна резиденція яких була у Жовкві, погано ставилися до замку, і лише в 1682 році замок був відремонтований Яном III Собеським, який придбав комплекс у Станіслава Конєцпольського за 400 000 злотих. Для прикраси різних кімнат були привезені картини та мозаїки. Замок був перероблений в популярному на той час стилі італійського Відродження.
На початку 18 століття Олеський замок було придбано родиною Жевуських, а колекція антикваріату була перенесена в інший замок, яким належали Резусти, Підгірський замок.
Тут також народився ще один польський король, король Міхал Корибут Вішньовецький. Кажуть також, що Богдан Хмельницький, найвидатніший лідер українських козаків, провів тут свої дитячі роки.
Історія Олеського замку / Фото: Pinterest
1838 року стався землетрус, який частково зруйнував деякі частини будівлі. 1882 року замок, який вважався польською національною пам'яткою, був викуплений Комітетом охорони. Перша світова війна, і Друга світова війна негативно вплинули на стан пам'ятки. 1956 року в замок вдарила блискавка.
1975 року в Олеському замку відкрили філію Львівської галереї мистецтв. Музей-архів містить численні відреставровані предмети, завдяки зусиллям Львівської картинної галереї експозиція поповнилася новими ексклюзивними шедеврами.
Замок є частиною "Золотої підкови", одним з елементів кільця із трьох замків: Олеський, замок у Підгірцях та Золочівський замок.
Сьогодення замку
Сьогодні Олеський замок – це місце, яке славиться своїми виставками. Багаті та унікальні колекції привертають увагу великої кількості туристів. Музей може похвалитися величезною колекцією дерев'яних скульптур XIV – XIX століть (найбільша в Україні), вміщуючи роботи Пінзеля та його учнів, Гутера, Кутченвейтера, Фесінгера, Осінського та Оброцького.
Твердиня Олеського замку / Фото: Pinterest
Українські ікони, дерев'яні скульптури, мармуровий бюст королеви Барбари Радзивілл, портрет Василя Миколи Потоцького, батальна картина "Віденська битва" та оригінальні меблі 17 – 18 століття та багато інших цінних історичних предметів.
Також в експозиційному залі є кілька прекрасних ювелірних виробів, видуті скляні твори мистецтва та декоративні виливки. Поблизу замку розташоване міське кладовище, на якому є багато цікавих старовинних пам'яток.
Легенди Олеського замку
Замок такого поважного віку не може існувати без легенд. Тут їх багато. Найвідоміший привид замку – нещасний коханець самогубців Адам Жолкевський, який закінчив своє життя в одній із кімнат садиби та досі блукає коридорами вночі.
Крім того, у келіях сусіднього монастиря капуцинів 18 століття, який, на жаль, закритий для відвідувачів, є містичний персонаж – монах Каспер, який або стрибнув у криницю, або був замурований живим у стінах монастиря за гріх перелюбу. Його останки були знайдені під час реконструкції замку.
Легенди Олеського замку / Фото: Pinterest
Цікаві факти
- Польський король Ян III Собеський був онуком воєводи Яна Даниловича і народився в Олеському замку 1629 року;
- Батько Богдана Хмельницького працював у Яна Даниловича, і, мабуть, дитинство майбутнього гетьмана пройшло в Олеському замку;
- Розміри полотна "Битва під Віднем", що представлена в експозиційному залі становлять 7,65 × 7,31 метра;
- Назва монастиря капуцинів може викликати асоціацію з сучасним капучино. Це не випадково – один з ченців цього релігійного ордену винайшов оригінальний рецепт кави;
- Замок і парк неодноразово ставали місцями фільмування. У замку також проводяться фестивалі, конкурси народного мистецтва та лицарські турніри.
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Як дістатися до Олеського замку?
Дібратися до Олеського замку можна зі Львова на машині, маршрутному автобусі, електричці або з туристичною групою. Останній варіант підходить для людей, яким подобається комфортно подорожувати. Разом із групою вас не лише доставлять до місця призначення, але і все покажуть, розкажуть про різноманітні визначні пам'ятки замку та навіть його моторошні історії.
Локація: смт Олесько, Буський район, Львівська область.
Графік роботи Олеського замку: вівторок - п'ятниця: 11:00 – 17:00 (придбання квитків до 16:30), субота та неділя: 10:00 – 18:00 (придбання квитків до 17:30), понеділок: вихідний.