Олесский замок расположен на границе Волыни и Галичины, что делало его стратегически важным: форт играл ключевую роль в битвах между Литвой, Польшей и Венгрией. Сейчас Олесский замок принимает туристов со всего мира, которые хотят увидеть легенды собственными глазами.
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История Олесского замка
Олесский замок, овальной формы, стоит на вершине небольшого холма высотой около пятидесяти метров. Окружает его ров и стена, служащие защитой замка. Он также окружен густым болотом.
В разное время замок принадлежал Польше, Литве и Венгрии. Это стало политическим ориентиром в XIV веке, когда через его территорию проходили подвижные границы между тремя упомянутыми странами. Битвы за обладание замком были постоянными. Глубокий колодец в подвале замка использовался как путь побега для осажденных заключенных.
Уже во второй половине XV века замок потерял свое значение для оборонительного сооружения и стал резиденцией магнатов, был преобразован из оборонного пункта на просто место для побега аристократии.
Внешний вид замка / Фото: Pinterest
В 1605 году замок выкупил шляхтич Ян Данилович, богатый местный помещик и воевода Русинского воеводства. Затем его продали семье Конецпольских. Новые владельцы, основная резиденция которых находилась в Жовкве, плохо относились к замку, и только в 1682 году замок был отремонтирован Яном III Собеским, который приобрел комплекс у Станислава Конецпольского за 400 000 злотых. Для украшения разных комнат были привезены картины и мозаики. Замок был переделан в популярном тогда стиле итальянского Возрождения.
В начале 18 века Олесский замок был приобретен семьей Жевуских, а коллекция антиквариата была перенесена в другой замок, которым принадлежали Резусты, Подгорный замок.
Здесь также родился еще один польский король, король Михал Корибут Вишньовецкий. Говорят также, что Богдан Хмельницкий, выдающийся лидер украинских казаков, провел здесь свои детские годы.
История Олесского замка / Фото: Pinterest
В 1838 году произошло землетрясение, которое частично разрушило некоторые части здания. В 1882 году замок, который считался польской национальной достопримечательностью, был выкуплен Комитетом охраны. Первая мировая война, и Вторая мировая война негативно повлияли на состояние памятника. В 1956 году в замок ударила молния.
В 1975 году в Олесском замке открыли филиал Львовской галереи искусств. Музей-архив содержит многочисленные отреставрированные предметы, благодаря усилиям Львовской картинной галереи экспозиция пополнилась новыми эксклюзивными шедеврами.
Замок является частью "Золотой подковы", одним из элементов кольца из трех замков: Олесский, замок в Подгорцах и Золочевский замок.
Настоящее замка
Сегодня Олесский замок – это место, которое славится своими выставками. Богатые и уникальные коллекции привлекают внимание большого количества туристов. Музей может похвастаться огромной коллекцией деревянных скульптур XIV – XIX веков (крупнейшая в Украине), помещая работы Пинзеля и его учеников, Гутеры, Кутченвейтера, Фесингера, Осинского и Оброцкого.
Твердыня Олесского замка / Фото: Pinterest
Украинские иконы, деревянные скульптуры, мраморный бюст королевы Барбары Радзивилл, портрет Василия Николая Потоцкого, батальная картина "Венская битва" и оригинальная мебель 17 – 18 века и много других ценных исторических предметов.
Также в экспозиционном зале есть несколько прекрасных ювелирных изделий, выдутые стеклянные произведения искусства и декоративные отливки. Вблизи замка расположено городское кладбище, на котором есть много интересных старинных памятников.
Легенды Олесского замка
Замок такого почтенного возраста не может существовать без легенд. Здесь их много. Самый известный призрак замка – несчастный любовник самоубийц Адам Жолкевский, который закончил свою жизнь в одной из комнат усадьбы и до сих пор блуждает по коридорам ночью.
Кроме того, в кельях соседнего монастыря капуцинов 18 века, что, к сожалению, закрыт для посетителей, является мистический персонаж – монах Каспер, который либо прыгнул в колодец, или был замурован живым в стенах монастыря за грех прелюбодеяния. Его останки были найдены во время реконструкции замка.
Легенды Олесского замка / Фото: Pinterest
Интересные факты
- Польский король Ян III Собеский был внуком воеводы Яна Даниловича и родился в Олесском замке в 1629 году;
- Отец Богдана Хмельницкого работал у Яна Даниловича, и, видимо, детство будущего гетмана прошло в Олесском замке;
- Размеры полотна "Битва под Веной", которая представлена в экспозиционном зале составляют 7,65 × 7,31 метра;
- Название монастыря капуцинов может вызвать ассоциации с современным капучино. Это не случайно – один из монахов этого религиозного ордена изобрел оригинальный рецепт кофе;
- Замок и парк неоднократно становились местами съемок. В замке также проводятся фестивали, конкурсы народного искусства и рыцарские турниры.
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Как добраться в Олесский замок?
Подобраться к Олесского замка можно из Львова на машине, маршрутном автобусе, электричке или с туристической группой. Последний вариант подходит для людей, которым нравится комфортно путешествовать. Вместе с группой вас не только доставят к месту назначения, но и все покажут, расскажут о различных достопримечательностях замка и даже его жуткие истории.
Локация: пгт Олеско, Буский район, Львовская область.
График работы Олесского замка: вторник – пятница: 11:00 – 17:00 (приобретение билетов до 16:30), суббота и воскресенье: 10:00 – 18:00 (приобретение билетов до 17:30), понедельник: выходной.