Олесский замок расположен на границе Волыни и Галичины, что делало его стратегически важным: форт играл ключевую роль в битвах между Литвой, Польшей и Венгрией. Сейчас Олесский замок принимает туристов со всего мира, которые хотят увидеть легенды собственными глазами.

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История Олесского замка

Олесский замок, овальной формы, стоит на вершине небольшого холма высотой около пятидесяти метров. Окружает его ров и стена, служащие защитой замка. Он также окружен густым болотом.

В разное время замок принадлежал Польше, Литве и Венгрии. Это стало политическим ориентиром в XIV веке, когда через его территорию проходили подвижные границы между тремя упомянутыми странами. Битвы за обладание замком были постоянными. Глубокий колодец в подвале замка использовался как путь побега для осажденных заключенных.

Уже во второй половине XV века замок потерял свое значение для оборонительного сооружения и стал резиденцией магнатов, был преобразован из оборонного пункта на просто место для побега аристократии.



Внешний вид замка / Фото: Pinterest

В 1605 году замок выкупил шляхтич Ян Данилович, богатый местный помещик и воевода Русинского воеводства. Затем его продали семье Конецпольских. Новые владельцы, основная резиденция которых находилась в Жовкве, плохо относились к замку, и только в 1682 году замок был отремонтирован Яном III Собеским, который приобрел комплекс у Станислава Конецпольского за 400 000 злотых. Для украшения разных комнат были привезены картины и мозаики. Замок был переделан в популярном тогда стиле итальянского Возрождения.

В начале 18 века Олесский замок был приобретен семьей Жевуских, а коллекция антиквариата была перенесена в другой замок, которым принадлежали Резусты, Подгорный замок.

Здесь также родился еще один польский король, король Михал Корибут Вишньовецкий. Говорят также, что Богдан Хмельницкий, выдающийся лидер украинских казаков, провел здесь свои детские годы.



История Олесского замка / Фото: Pinterest

В 1838 году произошло землетрясение, которое частично разрушило некоторые части здания. В 1882 году замок, который считался польской национальной достопримечательностью, был выкуплен Комитетом охраны. Первая мировая война, и Вторая мировая война негативно повлияли на состояние памятника. В 1956 году в замок ударила молния.

В 1975 году в Олесском замке открыли филиал Львовской галереи искусств. Музей-архив содержит многочисленные отреставрированные предметы, благодаря усилиям Львовской картинной галереи экспозиция пополнилась новыми эксклюзивными шедеврами.

Замок является частью "Золотой подковы", одним из элементов кольца из трех замков: Олесский, замок в Подгорцах и Золочевский замок.

Настоящее замка

Сегодня Олесский замок – это место, которое славится своими выставками. Богатые и уникальные коллекции привлекают внимание большого количества туристов. Музей может похвастаться огромной коллекцией деревянных скульптур XIV – XIX веков (крупнейшая в Украине), помещая работы Пинзеля и его учеников, Гутеры, Кутченвейтера, Фесингера, Осинского и Оброцкого.