Считается, что Мукачевский замок был построен во времена Киевской Руси. Тогда это было частокольное ("паланка" – итальянское означает "частокол") деревянное укрепление, и отсюда оно получило свое название.

Интересно Какие легенды скрывает Таракановский форт: интересные истории, которых вы могли не знать



Паланок на Закарпатье / Фото Inspired

Жуткие истории о замке Паланок

Замок Паланок стал каменным в конце XIV века в собственности подольского князя Федора Кориатовича, который значительно отстроил и обновил оборонный комплекс. Строили новые стены, выкапывали глубокую канаву, поднимали дополнительные башни и строили жилые дома. Более поздние были связаны с длинными узкими проходами, один из которых назывался ловушкой, или коридором смерти. Если враг проникал в город и входил в этот проход, вход и выход перекрывали металлическими воротами, а кипяченой водой и горячей смолой обливали захваченного врага через отверстия в потолке.



Паланок имел ловушки для врагов / Фото Pinterest

С XVI века Австрия и Трансильвания постоянно воевали за замок Паланок, и благодаря этому он часто менял своих владельцев. В 1633 году здание перешло в собственность к Трансильвании принца Дайерда Ракоция, который превратил Мукачевский крепость в центр своего княжества. При нем оборонительные сооружения активно обновлялись и восстанавливались. Старый или, Верхний замок был реконструирован, а у него построено еще 2 новых – Средний и Нижний.

Не пропустите На сакуры в Ужгород: как устроить незабываемую поездку

После смерти принца власть взяла его вдова София Батори. По ее правления было построено 2 оборонительные террасы и внешнее оборонительное кольцо. Кстати, принцесса была одной из самых ярких правительниц Паланок и прославилась своей необычайной жестокостью. Говорят, она пила человеческую кровь и купалась в ней, чтобы обрести вечную молодость.

История Мукачевского замка связана с именем еще одной женщины – Илоны Зрини, невестки Софии Батори. В отличие от свекрови, она прославилась необычайным мужеством, которое показала во время отражения нападения австрийских войск на замок. Осада длилась 2,5 года, и Илона Зрини все время руководила гарнизонной крепостью. Но все-таки замок был захвачен врагом: австрийцы заставили Илону Зрини подписать документ о капитуляции.



Памятник Илоне Зрини и Имре Текели / Фото Bogdanov

В конце XVIII века замок Паланок потерял стратегическое значение. Вскоре здесь открыли политическую тюрьму австрийской монархии. Она существовала несколько дольше 100 лет, а потом замок надолго был запущен.

История Мукачевского замка

С 1989 года помещения замка занимает Мукачевский исторический музей, где представлено более 10 интересных экспозиций. Здесь также есть картинная галерея с лучшими полотнами западноукраинских художников и старинными иконами. Некоторые залы замка Паланок отведены под выставку "Деревянные церкви Закарпатья" и художественный салон, где можно приобрести картины и сувениры местных художников. На территории крепости также есть уютные кафе, где приятно выпить чашечку ароматного кофе и полюбоваться пейзажами замка.

После Первой мировой войны, когда Карпатская Русь была присоединена к Чехословакии по Трианонскому договору, замок сначала использовался чехословацкой армией (1919 – 1938), а затем казармой Королевской венгерской армии (1939 – 1944). С 1945 года он использовался как казарма Советской армии. В период с 1962 по 1973 год средняя промышленная школа использовала его для подготовки операторов сельскохозяйственных машин (тракторов).

В период с 1971 по 1993 год в замке действовал Львовский реставрационный институт. Утверждается, что в этот период замка был нанесен больше вреда, чем за несколько веков осад. Разрушенный замок недавно прошел "настоящие" ремонтные работы, и в отреставрированных комнатах есть несколько выставок. Здесь расположен Мукачевский исторический музей, основанный на материале коллекции Легоцкий, в который входят предметы всех возрастов. Выдающимся событием стала выставка Мункачи, которая состоялась в замке в 2007 году, где была представлена ​​большинство работ живописца.

Рекомендуем посмотреть What is Ukraine: блоггер опубликовал новое видео об Украине, которое захватило сеть

Легенда о замке Паланок

Известно, что на территории замка Паланка расположен самый глубокий колодец на Закарпатье. Его глубина 85 метров.



История о замке Паланок / Фото Mukachevo

Князь Федор Кориатович приказал выкопать колодец во дворе замка. Долго и мучительно выкапывали ее, но вода не появлялась. Затем к хозяину замка пришел дьявол и предложил воду в колодце в обмен на мешок с золотом. Принц оказался в затруднительном положении и решил применить хитрость: маленький мешок с 2 монетами отдал дьяволу. Раздраженный дьявол схватил деньги и прыгнул в колодец. Говорят, что оттуда до сих пор слышать его оскорбленное вой.

Вероятно, колодец имеет выход к реке Латорица: во времена длительных и тяжелых осад защитники замка поддерживали через него связь за пределами стен. А еще ходят слухи, что кто-то в колодец пустил утку, которая падала туда 10 минут.

Интересные факты о замке Паланок