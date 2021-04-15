Travel24 при поддержке SKODA KAMIQ собрал интересную информацию, которая поможет вам устроить незабываемое путешествие.

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Как возникла аллея сакур в Ужгороде?

Еще в 1923 году японскую декоративную вишню привезли в Ужгород из Вены. Сейчас это дерево можно встретить на улицах Ракоци и Довженко. Именно в Ужгороде расположена крупнейшая в Европе Аллея сакур, протянувшаяся вдоль берега Ужа, на Православной и Киевской набережных. Численность деревьев составляет около 2 тысяч.

Если верить местной легенде, то экзотические деревья были похищены жителями, когда японцы направлялись к Францу Иосифу I – императору Австрии. Они везли в подарок дерева сакуры и остановились на ночь в городе Мукачево. Услышав о необычных японских вишнях, закарпатцы решили подменить саженцы сакуры на обычные фруктовые деревья.



Цветения сакур в Ужгороде / Фото: blogspot.com / Яна Онашкевич

Однако существует еще одна версия – официальная. Первое упоминание о японской вишне в Ужгороде встречается в письменных источниках XIV века – когда Другеты (род венгерских феодальных магнатов, которые владели Ужгородом с 1322 по 1684 годы) насаждали в саду деревья, завезенные из Италии.

Когда цветут сакуры?

Массовое цветение обычно приходится на конец апреля – начало мая, и длится около 2 недель. Именно тогда в Ужгород приезжают туристы со всего мира, чтобы посмотреть на удивительное зрелище и сделать хорошие фотографии.



Когда цветет сакура в Ужгороде / Фото: УНИАН

Музыкально-творческий фестиваль "Сакура Фест"

В этот весенний период проходит ежегодный фестиваль. Сейчас это уже фестиваль-локация, ведь он охватывает весь город. С 16 апреля гостям предлагают насыщенную программу: выставки, конкурсы, квесты, мастер-классы и другое.

В рамках "Сакура-Феста" в "Совином гнезде" состоится фестиваль розового вина Sakura Wine, во время которого посетители смогут продегустировать лучшие сорта розового вина от ведущих закарпатских виноделен.

Где в Ужгороде искать сакуры?

Прекрасно провести время и отдохнуть на скамейках в розовых сакурах можно в сквере Масарика. Далее следует отправиться в микрорайон Галагов, где тоже расположено достаточно сакур. Невозможно обойти улицу Ракоци – возле областного управления Национальной полиции.



Сакура на улице Ракоци / Фото: УНИАН

Охватывают японские вишни и параллельную улицу Довженко. Стоит также заглянуть на площадь Пушкина и выйти к набережной.

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Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAMIQ, оснащенная передовыми технологиями Sport Chassis Control – режим спортивного вождения. Эта модель на все случаи жизни. Она сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника, хоть и предусмотрена для движения по городу, дороги в горах тоже выдержит. Расходы топлива составляют 4 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды. Конечно, как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Подробнее об авто SKODA KAMIQ смотрите в тест-драйве:​

Приятного путешествия!