Нередко поиск идеального места для уикенда занимает много времени, тем более если отдых с детьми. Однако семейная поездка всегда хорошее решение, ведь и вам, и детям будет интересно провести вместе время.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ подготовил подборку мест, которые подойдут для совместной поездки. Поверьте, здесь вы получите массу положительных эмоций.

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Парк развлечений УРУРУ во Львове

Это ли не самая удачная локация для отдыха с детьми, ведь она расположен в лесу, на площади одиннадцати гектаров. Именно поэтому хватает места для огромного количества разнообразных развлечений и аттракционов для всех.

Парк наиболее известен своими анимированными динозаврами. Преимуществом УРУРУ является то, что здесь можно не только углубиться в атмосферу юрского периода, но и хорошенько развлечься. Посетителям предлагают сетчатый парк, качели, горки, водный городок с плотами и круглогодичный тюбинг парк – все это подарит незабываемые эмоции.



Парк развлечений УРУРУ / Фото: viking.com.ua

Реабилитационный центр бурых медведей, НПП "Синевир" в Закарпатской области

Именно в апреле уже все медведи вышли из спячки, поэтому стоит отправиться в единственный в Украине, и даже во всей Европе, реабилитационный центр. Место для строительства Национального природного парка "Синевир" было выбрано неслучайно: территория парка площадью 12 гектаров полностью соответствует всем экологическим нормам и воспроизводит естественную среду обитания медведей.

Животные, которые сюда попадают – это жертвы жестокого обращения человека или стихийного бедствия. Здесь им обеспечивается качественное лечение, уход профессиональных ветеринаров, здоровый рацион и многое другое. Сегодня в парке обитает более 10 медведей. Вы будете в восторге от неуклюжих медведей.



Реабилитационный центр бурых медведей в Закарпатской области / uzhgorod.net.ua

Зоопарк "XII месяцев" в Киеве

На территории площадью 16 гектаров расположены вольеры, построенные по современным технологиям. В зоопарке можно увидеть более 100 видов животных. Среди его обитателей: белый лев и львица, белый тигр, черный ягуар, красный волк, гепарды, пума, гиены, камчатские медведи и другие. Но чаще всего среди туристов причина поездки – покормить жирафа.



Белые тигры в зоопарке "XII месяцев" / kyivmaps.com

Отель-замок "Вежа Ведмежа"

В селе Волосянка, вблизи туристического комплекса "Захар Беркут", в живописном лесу расположилась "Вежа Ведмежа", которая идеально подходит для семейного отдыха. Детям любого возраста здесь найдется развлечение.

Для старших: прокат квадроциклов, стрельба из луков, метание ножей и звездочек. Для меньших: проведение поединков в рыцарских доспехах, веревочный парк "Медвежья лазанка", где есть 2 уровня: средний и сложный.



​Веревочный парк на территории "Вежа Ведмежа" / vv-hotel.com

Контактный зоопарк "Feldman Ecopark" в Харьковской области

Этот зоопарк – уникальный. Благотворительный проект заботится о животных и создает для них комфортные условия, а главное – приучает детей любить окружающий мир и заботиться о нем. Здесь можно не только наблюдать за животными, но и покормить и погладить енотов, коз, пони, шимпанзе и других жителей питомника. Кроме того, для любителей активного отдыха на территории парка действует канатный городок.



Контактный зоопарк / feldman.ua

Интересно Что посмотреть во Львовской области: маршрут одного дня для автомобильного путешествия

Чем добраться?

Ехать в каждое из этих мест лучше личным автомобилем. Например, SKODA KAROQ позволит вам компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Большим преимуществом является то, что эта модель для мест, где трудно проехать. Поскольку дорога не всегда в лучшем состоянии – этот внедорожник провезет вас в любом месте, а еще позволит сэкономить бюджет, ведь средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. Также отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:​

Приятного путешествия!