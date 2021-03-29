Вблизи культурной столицы Украины есть множество мест, где можно отдохнуть, узнать что-то новое и отвлечься от городской суеты. Здесь и таинственные замки, потрясающие скалы, живописные водопады и другие интересные локации.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ предлагает подборку достопримечательностей Львова, которые можно посетить за один день. К каждой из них удобнее добраться автомобилем.

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Маршрут одного дня со Львова

Замки "Золотой Подковы"

Прежде всего во Львовской области стоит отправиться в тур средневековыми замками.

Олесский

Олесский замок начинает туристический маршрут "Золотой подковы". Эту крепость возвели в XIV веке во времена литовского князя Любарта. Он расположен на границе Галиции и Волыни, хороший века был опорой Руси и противостоял полякам, литовцам, венграм. Однако в конце XV века оказался под оккупацией.



Олесcкий замок / Фото: Pinterest

Обидно, но замок не выдержал разрушительного землетрясения 1838, и очень долго стоял развалиной. Сейчас его частично отреставрировали, теперь там филиал Львовского национального музея.

Подгорецкий

Следующим пунктом является Подгорецкий замок. Его считают одним из красивейших в Европе с эпохи Ренессанса. Замок со всех сторон окружен парком и отличается целостностью художественного замысла. К сожалению, многие памятники отсюда было вывезено в Санкт-Петербург в советские времена, и они так и не вернулись домой.



Подгорецкий замок / Фото: Назарий Лазур

Сегодня он принадлежит к достопримечательностям мира, которые нуждаются в реставрации. К слову, именно этот замок выполнял роль Версаля в советском фильме о трех мушкетерах.

Золочевский

Третья точка маршрута. Он также появился в XVII веке. В течение своего существования служил крепостью, дворцом, королевской резиденции, усадьбой магнатов, учебным заведением и тюрьмой. Сегодня здесь музей-заповедник и отделение Львовской картинной галереи.



Территория Золочевского замка / Фото: Назарий Лазур

Тустань

Часто в туристический маршрут "Золотая Подкова" еще вносят крепость Тустань среди так называемых Урицких скал. Это одно из самых известных мест отдыха во Львовской области. На скалах сохранились петроглифы – высеченные в камне рисунки, изображающие Солнце, животных, людей и другие символы. Грандиозные панорамы с высоты урицких скал стоят того, чтобы забраться на самый верх крепости по длинной и вьющийся деревянной лестнице.



Тустань / Фото: Instagram / @irekhman

Медвежий приют "Домажир"

Вблизи села Домажир, в 20 километрах от Львова, расположен медвежий реабилитационный центр, целью которого является помощь и спасение медведей с притравочных станций, передвижных зоопарков, цирков, гостиниц и ресторанов. Площадь убежища 20 гектаров, поэтому условия для содержания животных приближенные к естественным. Каждый медведь имеет свой личный вольер. Сейчас здесь находится 6 медведей.



Медведь Фрэнки в "Домажире" / Фото: Светлана Дмитренко

Водопад Сопот

Он не является таким популярным как Гуркало или Каменка, однако не менее интересен для посещения. Его высота – 8 метров, а глубина чаши достигает полметра. Вода не падает вниз, а стекает скалистым крутым склоном, впадая в Сопотянку, притоку Стрыя. Вокруг водопада растет живописный карпатский лес.



Водопад Сопот / Фото: Instagram / @mor.lr

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Чем добраться?

Удобнее всего добираться собственным авто. Нужно выбирать такое, что сможет преодолеть определенные участки, которые не в лучшем состоянии. Идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, ведь эта модель провезет вас в любом месте. Она позволит компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Также позволит сэкономить бюджет, потому что средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. А ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод.



SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua

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Приятного путешествия!