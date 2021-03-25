Во время пандемии коронавируса туристы уже не представляют своей жизни без авто. Однако, перед покупкой, стоит рассмотреть максимально комфортные варианты, на которых можно еще и сэкономить во время акций компании "Еврокар".

Компания "Еврокар" ценит своих клиентов. Именно поэтому этой весной совместно с банком-партнером "Ощадбанк" запускает уникальную кредитную программу SKODA.

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Справка: ООО "Еврокар" – официальный дистрибьютор автомобилей SKODA в Украине. Дилерская сеть SKODA является одной из крупнейших в Украине и признана одной из лучших в Европе в области организации работы сервисной сети и уровня оснащенности станций технического обслуживания автомобилей. В дилерской сети SKODA представлен максимально полный спектр услуг при покупке автомобиля, запчастей и аксессуаров, а также услуг гарантийного и сервисного обслуживания.

Предложение предоставляет возможность приобретения нового автомобиля SKODA в кредит со льготным периодом в три года. При этом общий срок кредитования может составлять до 7 лет.

Также с 3 марта во всей дилерской сети SKODA стартует программа автокредитования. Главное преимущество такого вида автокредитования – при авансе от 10% и сроке кредита до 7 лет, ставка составляет 0,01% годовых в первые три года кредита.

Условия для клиента?

Для того чтобы оформить кредит на желаемую SKODA, достаточно внести первоначальный взнос от 10% стоимости автомобиля. При этом процентная ставка первые 3 года – 0,01% годовых, а если кредит оформляется на срок более 3-х лет, то на оставшийся срок ставка составит 17,99% годовых на остаток по кредиту. Отмечается, что на протяжении всего срока кредит можно погашать досрочно, без комиссии в банке.

Автомобиль года в Украине 2021

На днях прошла акция "Автомобиль года" и безоговорочным лидером по мнению экспертного жюри и общественности стала SKODA OCTAVIA.



Автомобиль года в Украине 2021 / Фото: skoda-auto.ua

К слову, если оформить кредит на 7 лет на SKODA OCTAVIA A8 с двигателем 1,4 TSI, мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач, то с первоначальным взносом 10%, средний платеж за первые 3 года составит 6 163 гривен в месяц, а в последующие годы – 8 420 гривен.



Современный интерьер SKODA OCTAVIA A8 / Фото: skoda-auto.ua

Подробнее о предложении: действительно с 03.03.21, финансирование в гривне, при минимальном авансе 10% от стоимости авто, разовая комиссия – 1,99%, фиксированная процентная ставка 0,01% годовых на первые 3 года, следующие 4 года ставка – 17.99 %. Реальная годовая процентная ставка 15,16% при авансе 10% и сроке кредита на 7 лет с учетом стоимости дополнительных услуг третьих лиц (страхование, нотариус), обязательных для оформления кредита. Стоимость автомобиля 576 970 гривен по курсу 23.02.2021.

Подробнее с моделями бренда SKODA вы можете ознакомиться здесь.