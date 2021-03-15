Где: река Мертвовод вблизи села Актового, Николаевская область
Актовский каньон еще называют "Каньон Дьявола" или "Малый Крым" из-за сходства с Большим Крымским каньоном. Он является частью Национального природного парка "Бугский Гард".
Высота скал достигает 40 – 50 метров – это примерно 20-этажный дом. Его аналогом являются известные американские каньоны. Кроме пейзажей, что захватывают дух, здесь можно увидеть уникальные горные тюльпаны, которые растут благодаря особому климату.
Актовский каньон / Фото: ternograd.te.ua Оптимистическая пещера
Где: село Королевка, Тернопольская область
Оптимистическая пещера занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая длинная в мире гипсовая пещера, самая длинная пещера Евразии и вторая (после Флинт-Ридж-Мамонтовой в США) по длине среди пещер мира. Она была открыта в 1966 году и до сих пор до конца исследована.
Более 240 километров подземных ходов создают огромный лабиринт. Температура воздуха здесь в течение года постоянна – от +9,5 до +10,5 градусов. Здесь есть спелеомузей, галерея подземной лепки и озеро в середине пещеры, а ее освещение придает магического вид. Посещение туристами возможно только в сопровождении инструктора.
Оптимистическая пещера / Фото: amazing-ukraine.com Парк Шенборна
Где: курорт "Воеводино", Закарпатье
Был открыт в карпатских лесах в 2013 году. Кроме растений и кельтского сада с календарем друидов в нем есть семь необычных фонарей, символизирующих дни недели и 12 мостов, обозначающие знаки зодиака.
В центре парка расположено красивое озеро Тур с небольшим островком, к которому курсирует плот. По территории можно покататься в конных экипажах, поскольку создатели парка пытались передать атмосферу Австро-Венгерской империи.
Парк Шенборна / Фото: ukraine-is.com Подгорецкий замок
Где: Подгорцы, Львовская область
Его считают одним из красивейших в Европе с эпохи Ренессанса. Замок со всех сторон окружен парком и отличается целостностью художественного замысла. К сожалению, многие памятки отсюда было вывезено в Санкт-Петербург в советские времена, и они так и не вернулись домой.
Сегодня замок принадлежит к достопримечательностям мира, которые нуждаются в реставрации. Но, пожалуй, самое интересное, что, согласно рассказам местных жителей и посетителей, в подвалах живет призрак женщины. К слову, именно этот замок выполнял роль Версаля в советском фильме о трех мушкетерах.
Подгорецкий замок / Фото: pinterest.com Озеро Синевир
Где: село Синевирская Поляна, Закарпатская область
Конечно, в такой подборке должно быть это озеро. Величественные зеленые горы с белой шапкой сверху – так описывают Синевир, который расположен на высоте почти 1 000 метров над уровнем моря в окружении вековых елей и сосен.
Вода в источнике настолько чистая, что даже на самой глубине можно увидеть дно! А вокруг – сосны, пихты, буки... Недаром это место называют "жемчужиной Карпат" и "морским глазом Карпат".
Озеро Синевир / Фото: tamtour.com.ua
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Как в марте организовать выходные с детьми: варианты совместного отдыха Мариинский дворец
Где: улица Михаила Грушевского, Киев
Мариинский дворец, проектировал Бартоломео Растрелли для Алексея Разумовского, фаворита и фактического мужа императрицы Елизаветы, поражает посетителей как масштабными размерами и особой голубизной фасада, так и внутренней помпезностью залов. С обретением независимости Украины Мариинский дворец в Киеве стал церемониальной президентской резиденцией.
Мариинский дворец / Фото: uk.wikipedia.org Лемурийское озеро
Где: село Григорьевка, Херсонская область
За целебные свойства это озеро называют украинским Мертвым морем. Здесь так же можно полежать на воде не прилагая к этому никаких усилий. Это и неудивительно, ведь содержание соли в его воде составляет примерно 300 граммов на литр – столько же, сколько и в Мертвом море, хотя некоторые утверждают, что соленость нашего "моря" даже выше.
Лемурийское озеро / Фото: camping.in.ua Чем добраться?
Удобнее всего добираться собственным авто. Нужно выбирать такое, что сможет преодолеть определенные участки, которые не в лучшем состоянии. Идеальным вариантом будет
, ведь эта модель провезет вас в любом месте. Она позволит компактно сложить вещи каждого из пассажиров, ведь багажное отделение этого автомобиля считается лучшим в своем классе (521 литр и 1630 со сложенными сиденьями). Также позволит сэкономить бюджет, потому что средний расход топлива от 4,50 литров на 100 километров. А ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. SKODA KAROQ
SKODA KAROQ / Фото: skoda-auto.ua
Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:
Приятного путешествия!