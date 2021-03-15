Travel24 при поддержке SKODA KAROQ предлагает подборку нереально красивых мест нашей страны, которые должен посетить каждый.

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Где: река Мертвовод вблизи села Актового, Николаевская область

Актовский каньон еще называют "Каньон Дьявола" или "Малый Крым" из-за сходства с Большим Крымским каньоном. Он является частью Национального природного парка "Бугский Гард".

Высота скал достигает 40 – 50 метров – это примерно 20-этажный дом. Его аналогом являются известные американские каньоны. Кроме пейзажей, что захватывают дух, здесь можно увидеть уникальные горные тюльпаны, которые растут благодаря особому климату.



Актовский каньон / Фото: ternograd.te.ua

Оптимистическая пещера

Где: село Королевка, Тернопольская область

Оптимистическая пещера занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая длинная в мире гипсовая пещера, самая длинная пещера Евразии и вторая (после Флинт-Ридж-Мамонтовой в США) по длине среди пещер мира. Она была открыта в 1966 году и до сих пор до конца исследована.

Более 240 километров подземных ходов создают огромный лабиринт. Температура воздуха здесь в течение года постоянна – от +9,5 до +10,5 градусов. Здесь есть спелеомузей, галерея подземной лепки и озеро в середине пещеры, а ее освещение придает магического вид. Посещение туристами возможно только в сопровождении инструктора.