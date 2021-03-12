Нашей предыдущей точкой стал Горный Глаз – озеро, не имеющее дна. Далее мы отправились к горе Томнатик, на которой расположена заброшенная советская радиолокационная станция "Памир".

Конечно, ключевой точкой экспедиции была гора Томнатик, где есть заброшенная радиолокационная станция. Перед подъемом мы хотели посетить деревню-призрак Сарату, в частности старую плотину в ней, но такой идее не суждено было воплотиться в жизнь.

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Дорога к Сарате очень ужасная, нам неоднократно приходилось выходить из машины, чтобы она могла проехать всеми ямами, буграми и другими препятствиями. Однажды даже использовали доски как переправу через реку. В "Шевроле Авео" в этот день точно открылось второе дыхание, хоть и 10 километров такого пути мы преодолели за два часа.

По дороге нам попался еще одно КПП, у которого есть даже несколько домов. В одном из них живут люди. Местный хозяин-гуцул хотел отвезти нас на Томнатик на своем стареньком УАЗе за 700 гривен, но мы все равно не соблазнились и решили ехать дальше.



По дороге к горе Томнатик / Фото: Роман Сенишин

К Сарате нам не хватило 5 километров, однако вынужденная остановка оказалась достаточно удачной – у дороги стояла одинокая хижина, и к счастью там были люди. Понимая, что по времени в село-призрак уже не успеваем и не желая мучить авто (на этот день ему уже было достаточно), было принято следующее решение: пообедать и отправляться на "Памир".

Машину мы оставили у добрых людей во дворе, упаковали в рюкзаки все необходимое, приступили к обеду, и как раз начал лить дождь. Ждать пока закончится не вариант, потому вперед и вверх! Повезло, что маршрут начинался у места нашей остановки. Его длина всего лишь 5,2 километра, которые мы преодолели за 2 часа. В общем маршрут довольно простой, без крутых подъемов, еще и маркированный. Единственный минус – мы сильно промокли.

РЛС "Памир" На Томнатик мы вышли около 20:00. Туман, дождь, холод, темнота – первые слова, которые приходили в голову на вершине. Сначала мы планировали разложить палатку в куполе-вышиванке, что не протекает и меньше продувается, но место уже было занято другими гостями горы. Поэтому мы были вынуждены пойти в разведку к старой казарме. К счастью, мы нашли там комнату со стеклянным окном, дверью и самодельными деревянными нарами, что нас очень обрадовало. Это означало, что мы будем спать в тепле, защищены от дождя и порывов ветра.

Старая казарма на Памире / Фото: Роман Сенишин Облачившись в сухую одежду, что у нас осталось, мы начали готовить ужин. Макароны с тушёнкой в этот момент выдавались настоящим кулинарным шедевром. После такого вкусного приема еды приходит понимание, что день удался, поэтому можно было засыпать на позитивной ноте. Это был хороший шанс поспать достаточное количество часов. Точно не помню, что нам тогда снилось, поэтому лучше немного больше расскажу о самой РЛС "Памир", которая функционировала на Томнатик с 1960-х до середины 1990 годов. Этот секретный военный объект расположен на высоте 1 565 метров вблизи границы с Румынией, обеспечивал радиолокацию огромной территории – от турецких берегов к Балтийскому морю. Сегодня в крупнейшем из куполов можно увидеть радиолокационную антенну "П-14 Лена", что в свое время считалась невероятным техническим достижением.

Антенна "П-14 Лена" / Фото: Роман Сенишин Вся информация с РЛС "Памир" передавалась в Черновицкий командный пункт, а оттуда во Львовский. И уже во Львове такая информация обрабатывалась и передавалась дальше непосредственно к центральному пункту в Киев. Хотя в случае подтверждения данных о нарушении воздушного пространства Советского Союза, именно Львовский командный пункт отдавал приказ об уничтожении цели. На Томнатике был целый военный городок, который можно считать своеобразной высокогорной автономией. На его территории были казармы, столовая, баня, стиральная, продовольственные склады и даже пекарня. А боевое дежурство предусматривало постоянное присутствие более ста военных, из которых около 80 были солдатами, а 30 офицерами и прапорщиками. После распада СССР потребность в обслуживании такого объекта отпала, поэтому с годами он начал приходить в упадок. Обратите внимание Путешествие Буковинскими Карпатами: Горный Глаз – озеро, не имеющее дна Однако стоит отметить, что РЛС "Памир" обладает значительным туристическим потенциалом и привлекает не только горных путешественников, но и любителей различных футуристических сооружений. К тому, на вершине Томнатика уже несколько лет подряд проводится фестиваль "Памир Fest", количество посетителей которого постоянно увеличивается. У нас также осталось сильное желание вернуться на "Памир" еще раз. Прежде всего, благодаря чрезвычайному горному пейзажу, который особенно поражает утром, когда вершину покрывает туман. А вторым фактором, как ни странно, является вечерняя мистичность этой локации, ведь не так часто в жизни приходится видеть огромные белые купола под омраченным (а еще лучше – звездным) небом. Такое впечатление, будто попадаешь в какой-то фильм, где такой объект предоставляет тебе тайник от чего-то злого и сверхъестественного, а вместе с тем – последний шанс на спасение.

Утренний Памир / Фото: Роман Сенишин Жаль, что кроме антенны "Лена" и самых куполов, больше не сохранилось какой-то инфраструктуры, однако можно прогуляться по огромной территории, чтобы лучше понять масштаб РЛС и воссоздать в своем воображении тогдашний военный городок. Этим мы и занялись утром следующего дня, после чего с чистой совестью можно было спускаться. Спуск занял примерно полтора часа. Мы быстро переоделись, поблагодарили добрым людям за охрану машины и полные сил отправились к следующей точке. Даже тот факт, что мы сильно промокли, никак не испортил общих впечатлений от "Памира". В дополнение, он дал нам возможность найти немного счастья в банальных вещах – у нас была крыша над головой, нам было тепло, и мы смогли приготовить вкусный ужин. В таких условиях – это действительно роскошь. Только вот грустно, что подобных локаций не так уж и много осталось в мире. А "Шевроле Авео" прокладывает путь к последней точке нашей экспедиции. Дождь прекратился, тучи начали расходиться, появилось солнце. Часы показывали 12:00. Подробнее смотрите в видео:

Продолжение следует...