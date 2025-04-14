В этом году во Львове на Пасху традиционно состоится немало событий. Куда пойти, чтобы почувствовать настоящую атмосферу праздников, – рассказывает 24 Канал.

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Шевченковский гай

Это место – настоящая сокровищница украинских традиций. В этом году празднования будут проходить 20 – 21 апреля. Посетители смогут научиться водить гаивки, насладиться выступлениями этно-групп "Шепот", "Этерия", "Бурдон" и др.

Атмосфера на Пасху в Шевченковском гаю – просто поражает. Остаться равнодушным и не приобщиться к гаивок – просто невозможно. Так что тем, кто хочет почувствовать украинские традиции, точно стоит посетить Шевченковский гай.

Входной билет обойдется в 250 гривен в воскресенье и 100 гривен в понедельник. Для военных, ветеранов, людей с инвалидностью и дошкольников вход бесплатный. Приобрести можно – здесь.

Кстати, не забудьте одеть вышиванку! На Пасху это настоящий дресс-код во Львове.



Пасха в Шевченковском гаю / Фото Анастасии Хлебник

Гаивки в Emily Resort

Комплекс Emily Resort в Винниках, недалеко от Львова, также подготовил особую программу на Пасху. Посетителей ждут казацкие забавы, народные игры, ну и, конечно, – гаивки. Для детей подготовили мастер-классы и развлечения от кролика.

Здесь также можно будет попробовать домашних блюд на ярмарке и насладиться живой музыкой.

Чтобы попасть на праздник, нужно задонатить любую сумму на Вооруженные Силы Украины.

Львовский органный зал

Любители классической музыки могут отправиться 20 апреля на концерт во Львовский органный зал. Органист Виталий Дворовой исполнит культовые произведения Баха, Генделя, Пахельбеля и других. Наслаждение для души и романтический вечер – точно гарантирован.



Украинские традиционные куличи / Фото Shutterstock

Дом Франко

Во Львовском национальном музее Ивана Франко всегда царит особая атмосфера покоя и умиротворения. Музей легендарного писателя расположен среди буйного цвета, поэтому здесь также можно полюбоваться природой. Все желающие могут заказать экскурсию по дому, где когда-то творил Франко.

Пока Дом Франко не анонсировал программы на Пасху, но здесь любят устраивать тематические события, поэтому, думаем, – анонс еще впереди.

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Можно просто прогуляться по центру Львова на Пасху, ведь в это время город расцветает. Тем более, что синоптики обещают до +17 градусов. А в Поливной понедельник не забудьте взять с собой бутылку воды, или целое ведро! Во Львове в этот день принято обливаться.