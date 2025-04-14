Цього року у Львові на Великдень традиційно відбудеться чимало подій. Куди піти, щоб відчути справжню атмосферу свят, – розповідає 24 Канал.

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Шевченківський гай

Це місце – справжня скарбниця українських традицій. Цього року святкування відбуватимуться 20 – 21 квітня. Відвідувачі зможуть навчитися водити гаївки, насолодитися виступами етногуртів "Шепіт", "Етерія", "Бурдон" тощо.

Атмосфера на Великдень у Шевченківському гаю – просто вражає. Залишитися байдужим і не долучитися до гаївок – просто неможливо. То ж тим, хто хоче відчути українські традиції, точно варто відвідати Шевченківський гай.

Вхідний квиток обійдеться у 250 гривень в неділю і 100 гривень у понеділок. Для військових, ветеранів, людей з інвалідністю і дошкільнят вхід безкоштовний. Придбати можна – тут.

До речі, не забудьте одягнути вишиванку! На Великдень це справжній дрескод у Львові.



Великдень у Шевченківському гаю / Фото Анастасії Хлібник

Гаївки в Emily Resort

Відпочинковий комплекс Emily Resort у Винниках, що неподалік Львова, також підготував особливу програму на Великдень. Відвідувачів чекають козацькі забави, народні ігри, ну і, ясна річ, – гаївки. Для дітей підготували майстер-класи та розваги від кролика.

Тут також можна буде скуштувати домашніх страв на ярмарку і насолодитися живою музикою.

Щоб потрапити на свято, потрібно задонатити будь-яку суму на Збройні Сили України.

Львівський органний зал

Любителі класичної музики можуть відправитися 20 квітня на концерт у Львівський органний зал. Органіст Віталій Дворовий виконає культові твори Баха, Генделя, Пахельбеля та інших. Насолода для душі та романтичний вечір – точно гарантований.



Українські традиційні паски / Фото Shutterstock

Дім Франка

У Львівському національному музеї Івана Франка завжди панує особлива атмосфера спокою і умиротворення. Музей легендарного письменника розташований серед буйного цвіту, тому тут також можна помилуватися природою. Усі охочі можуть замовити екскурсію по будинку, де колись творив Франко.

Наразі Дім Франка не анонсував програми на Великдень, але тут люблять влаштовувати тематичні події, то ж, гадаємо, – анонс ще попереду.

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Можна просто прогулятися центром Львова на Великдень, адже у цю пору місто розквітає. Тим паче, що синоптики обіцяють до +17 градусів. А в Поливаний понеділок не забудьте взяти з собою пляшку води, або й ціле відро! У Львові в цей день заведено обливатися.