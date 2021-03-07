Нашей первой точкой стал Шурдин – самый высокогорный автомобильный перевал Украины. Далее мы отправились в Нижний Яловец, чтобы попасть на Горный Глаз.

После перевала дорога, ведущая вдоль румынской границы, становится значительно хуже. Но это еще было терпимо.

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У дороги несмотря на реку тянется забор с колючей проволокой, в буферной зоне кое-где проходят часовые-пограничники. В одном из сел у нас проверяют документы на КПП, и мы продолжаем путь в село Шепот. В селе покупаем хлеб, а также общаемся с местным жителем, который на собственном джипе возит людей на "Памир", что расположен неподалеку в горах.

Для интереса спрашиваем о цене. Итак, стоимость такого удовольствия – 1 200 гривен (если ехать с Шепота) или 2 500 гривен (если делать большой крюк и ехать через село Сарата, которое мы тоже хотели посетить). Но потому, что мы не ищем легких путей, или если быть честным – не хотим тратить деньги, вежливо благодарим дядю и отправляемся дальше, в сторону Горного Глаза. Хотя дядя уверяет, что туда мы точно не уедем такой машиной.



Дорога к Горному Глазу / Фото Романа Сенышина

Заехали. Через перевал Джоголь к Верхнему Яловцу, а оттуда в Нижний. И это был еще тот экстрим, особенно дорога через перевал. Не повторяйте наших трюков, поскольку оптимальный вариант для такого маршрута – это внедорожник, и отнюдь не обычная легковая машина. По дороге проезжаем еще один пункт, где у нас снова проверяют документы, но пограничники приветливые, с радостью рассказывают о состоянии дорог и анализируют возможности нашего железного зверя. В общем, проезжая через села, удивляешься, как люди могут так далеко жить от цивилизации, не имея даже банального транспортного обеспечения.



Нижний Яловец / Фото Романа Сенышина

Мы останавливаемся в Нижнем Яловце на расстоянии плюс-минус 2 километров от Горного Глаза. Могли бы попробовать проехать чуть ближе, но новый деревянный мост через реку еще не открыли, ждали местных выборов. Поэтому мы отправились пешком.

Горный Глаз

Озеро расположено на высоте 1 128 метров посреди леса, у подножия горы Творилец. Местные также называют его Буковинским, Карпатским или Черным Глазом. Это озеро естественного происхождения достигает 100 метров в длину и около 70 метров в ширину. А как насчет глубины? На этот вопрос никто не имеет ответа, ведь Горный Глаз считают бездонным. Настоящую его глубину до сих пор не измерили, поскольку аквалангисты не могут добраться дна из-за затопленных огромных деревьев, которые располагаются в хаотичном порядке.



По дороге к Горному Глазу / Фото Романа Сенышина

Стоит сказать несколько слов и о воде. Она очень чистая и холодная. Даже летом при жаркой погоде температура воды не поднимается выше 12 – 14 градусов. А вот зимой некоторые участки озера не замерзают, потому что теплые потоки продолжают его наполнять. Местные жители верят в легенду о том, что тот, кто умоется с ног до головы водой Черного Глаза, будет счастливым в жизни и успешным во всех делах. На всякий случай мы нырнули в озеро, и хотя вода сковывала тело, понимали, что за счастье и успех иногда приходится платить. Пусть и таким образом.



Озеро Горный Глаз / Фото Романа Сенышина

Горный Глаз часто сравнивают с Синевиром, но оно не такое популярное, меньше по размеру и, видимо, не такое красивое. Однако озеро имеет свои преимущества. Это очень спокойная местность, поэтому нам она показалась идеальной для многодневного отдыха. Палатку можно поставить в лесу, вокруг достаточно дров, а рассвет на берегу точно будет одним из лучших в жизни, несмотря на свежесть горного воздуха. Надеемся, что мы познаем такое удовольствие как-то со временем, потому что впереди нас ждала ключевая точка нашей экспедиции Буковинскими Карпатами.

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Продолжение следует...