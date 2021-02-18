О Таракановском форту, что на Ровенщине, не слышал разве что уж очень ленивый путешественник. В западной Украине – точно. Но мало кто знает, какие тайны скрывают его стены.

В течение последнего десятилетия внутренний туризм в Украине характеризуется ощутимым подъемом. Посещено сотни, до того не слишком известных, мест, проложены десятки маршрутов, а по простым запросом в Google можно найти множество локаций выходного дня недалеко от собственного населенного пункта.

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Форт-залог Дубно (правильное название этой локации) действительно уникальное сооружение, поэтому оставить его без внимания, когда пишешь о путешествиях Украиной, недопустимо. Это своеобразное место силы, окутано таинственностью, большим количеством легенд и домыслами местных жителей. Что из этого всего может быть правдой? Сложный вопрос, но разобраться в нем никто не запрещает.

Начнем с истории

Строительство Таракановского форта, которое завершилось в 1890 году, продолжалось более 5 лет. Хотя земляные валы начали насыпать еще в начале 1870-х. Тогда это было чуть ли не самое дорогое военное сооружение в Российской империи, которая обошлось царю Александру III примерно в 66 миллионов рублей. Оно и не удивительно, во всем мире есть только два похожих объекты, и расположены они во Франции.



Таракановский форт / Фото Романа Сенышина

Форт был оборудован электроосвещением, телеграфом, телефоном, водопроводом, а также канализацией. То есть, отвечал всем тогдашним тенденциям науки и техники. Оборонительное укрепление имеет форму ромба, внутрь которого можно зайти одним из четырех подземных ходов. В центре расположена двухуровневая казарма, которая насчитывала более 100 казематов. Часть из них были жилыми, остальные – выполняли различные функции: хозяйственные помещения, склады, пекарня, лазарет и тому подобное. В центральной казарме даже была небольшая гарнизонная церковь.

Это хоть и был объект регулярного пребывания для солдат, но им здесь не нравилось. Здесь надо было жить три года, а личный состав часто скучал поэтому случалось, солдаты куда-то бежали и искали приключений. Все время в рапортах упоминается, что кто-то был замечен в драках, в алкогольном опьянении, – рассказывает Юрий Пшеничный, местный исследователь истории Дубенщини.



Экскурсия Таракановским фортом / Фото Романа Сенышина

Это можно объяснить тем, что солдаты сидели без дела, ведь впервые форт использовали по назначению лишь в 1915 году во время Первой мировой войны, а до этого служил складом и даже тюрьмой для гарнизонных солдат-метежников. Тогда, в 1915-м российские войска оставили форт без боя, и он был захвачен австрийцами, однако первые вернули его уже в 1916 году в ходе Брусиловского прорыва. Именно тогда объект подвергся значительным разрушениям.

Несколькими годами позже, в 1920-м, в Таракановском форту находились польские войска, отбивались от армии Буденного. Из тысячи польских солдат уцелело лишь триста воинов, которые смогли успешно вырваться из окружения. На этом военная история оборонного комплекса заканчивается, поскольку кровавые баталии Второй мировой обошли его стороной. Уже после войны снова были попытки преобразования форта в складские помещения, после здесь было стрельбище. В конце концов, форт начал приходить в упадок и превращаться в руины.



Руины форта / Фото Романа Сенышина

Теперь к самому интересному

Странное место расположения и архитектура не единственное, что привлекает туристов посетить Таракановский форт. Эта локация притягивает своей загадочностью, а большое количество забетонированных комнат продолжают держать тайны в секрете.

Лаборатория нацистов

По словам местных старожилов, в этих комнатах есть оборудование, оставленное немцами при отступлении в 1944 году, поскольку в годы войны в стенах форта действовала секретная лаборатория нацистской организации "Аненербе". Говорят, что в этой лаборатории исследователи занимались разработкой новейшего оружия.

Склад ядерного оружия

Другая версия говорит о том, что залиты бетоном помещения и вентиляционные отверстия – дело рук подразделений НКВД, что находились здесь с 1946 по 1960 годы. В это время форт якобы выполнял функцию склада ядерного оружия. Однако местный гид, Юрий Пшеничный, считает такие предположения обычными домыслами местных жителей, которые также до сих пор не знают, что могут скрывать забетонированы комнаты. Тем более нет никаких документов, которые бы могли подтвердить эти версии.



Помещение Таракановского форта / Фото Романа Сенышина

Призраки

Еще существуют рассказы о голосах людей, которые доносятся из тайных уголков форта, или же о звуках взрывов и даже подземного генератора. Вот только услышать их можно ночью. И как же без призраков! Местные рассказывают и о душах погибших солдат, защищающих форт во время Первой мировой войны, и о священнике, который занимался гарнизонной церковью. Конечно же, такая сомнительная информация только добавляет Таракановскому форту мистичности и привлекает путешественников из разных уголков Украины.

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Однако, в некоторых похожих рассказах есть и доля правды. Речь идет о случаях исчезновения людей, которые случались в основном в конце прошлого века.

Никто в действительности не знает, что здесь происходило в 90-х годах, – говорит Юрий Пшеничный.

С ним трудно не согласиться, ведь всем нам известно о бандитизме, который процветал на заре независимой Украины и его часто трагические последствия. Также Юрий рассказал о странной надписи на одной из табличек "Запретная зона. Проход запрещен", которые можно заметить на территории. На этой таблице было написано фамилию и имя женщины, дата рождения, а вместо даты смерти – "ждем очень". Злая шутка или реализована в будущем угроза? Трудно сказать наверняка.

Именно благодаря таким неразгаданным тайнам форт приобретает все большую популярность. Здесь даже отсняли некоторые эпизоды известного украинского фильма "Поводырь" и сказки-фэнтези "Джура-Королевич". Советую посетить эту локацию осенью, почему-то кажется, что это время года лучше всего соответствует здешней атмосфере. Только берите экскурсовода – так гораздо интереснее. Узнаете вещи, о которых не пишут в интернете. Потому что форт их тщательно скрывает.

Подробнее о Таракановском форте смотрите в видео:

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