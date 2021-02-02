Первый месяц 2021 года закончился, а это значит, что уже пора планировать путешествия на февраль. На первый взгляд, может показаться, что после насыщенного января второй месяц зимы будет скучным. Но это не так, стоит только сесть за руль и выбрать направление.

Источник: 24 канал

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предлагает вам подборку, в которой расскажет, куда отправиться автомобилем на отдых в феврале.

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Кататься на лыжах и сноуборде

Конечно, в самый снежный месяц зимы стоит ехать на Ивано-Франковщину. Цены уже намного ниже, чем в период рождественских праздников. Среди здешних горнолыжных курортов стоит обратить внимание на Буковель, Яблуницу и Яремче. Много снега, чистого воздуха, интересных памятников и гостеприимных усадеб будут по душе каждому.



Отдых в Буковеле в феврале / wellland.com.ua

На фестиваль "Ужгородская палачинта"

Традиционно этот фестиваль проходит 8 – 10 февраля. Знаменитая "палачинта" на местном диалекте означает блин. На гастрофестивале их выпекают огромное количество. Их вкус дополняют с помощью сладких и соленых начинок. Кроме разнообразия пищи, участников события ждут развлечения.



Фестиваль "Ужгородская палачинта" / Фото: фейсбук Ужгородская палачинта

Погонять на льодомобилях

Стоимость: 45-минутный сеанс обойдется в 85 – 110 гривен

Ледовая арена "Айс Холл" расположена в ТРЦ "Дафи" в Харькове. Пожалуй, единственное место в Украине, где можно покататься на ледомобилях. Это веселый аттракцион, который дает возможность устроить гонки на льду и сыграть в ледобол. На выбор здесь предлагают 4 двухместных ледомобили и 6 одноместных машин.



Ледовая арена "Айс Холл" в Харькове / amazing-ukraine.com

За романтикой в замок Сент-Миклош

Замок, расположенный в Чинадиево на Закарпатье, окутанный легендами о большой любви прекрасной княгини Илоны Зрини, особенно притягивает к себе влюбленные пары. Здесь играют свадьбы и проводят рыцарские свадебные церемонии, водят таинственными тоннелями в свете настоящих факелов и признаются в любви.



Замок Сент-Миклош / trip-impressions.com

В океанариум на дно морской жизни

Стоимость: взрослый – 40 гривен, детский билет – 90 гривен

В океанариуме, который расположен в ТЦ "Детский мир" в Киеве, будет казаться, что вы оказались под толщей соленой воды, но не волнуйтесь, вам не придется одевать маску для плавания. Здесь вы сможете спокойно рассматривать невероятных обитателей океана. В столичном океанариуме "Морская сказка" живут красочные коралловые леса, забавные скаты и мурены, неторопливые черепахи и зубастые акулы. Это место точно поразит как малышей, так и взрослых.



Океанариум "Морская сказка" / mydim.ua

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Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Эта модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Не менее важным в зимнем путешествии является то, что модель оборудована полностью светодиодными фарами. Также есть Auto Light Assist – система автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Приятного путешествия!