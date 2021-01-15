Зима – волшебная пора года, которая у многих людей ассоциируется со сказочной феерией новогодних и рождественских праздников. Особенно любят ее дети, ведь зимой можно слепить снеговика, поиграть в снежки, вдоволь покататься на санях, лыжах и коньках.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ подготовил для вас подборку мест Украины, где можно весело провести время с детьми.

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Куда поехать с детьми, чтобы получить максимум впечатлений

Dream Park "Покатушки на плюшках"

Неподалеку питьевого озера за санаторием "Карпаты" в Трускавце расположен развлекательный парк, где можно покататься на сноутюбах. Учитывая, что снега здесь недостаточно, на искусственно созданной горке его распыляют специальные снежные пушки, поэтому спуститься с горы на тюбе можно при любой погоде. Развлечение доступно как для детей, так и для взрослых.



"Покатушки на плюшках" / lviv1256

Стоимость: один спуск на тюбе стоит 30 гривен (низкий сезон) и 50 гривен (высокий сезон). Аренда "плюшки" в час обойдется в 150 гривен или 200 гривен (в зависимости от сезона). Два часа – 200/250 гривен. Отметим, что низким сезоном считаются будни до 25 декабря и после 20 января, а высоким – с 25 декабря по 20 января.

Протасов Яр

Горнолыжный комплекс, который расположен в центре Киева возле станции метро Олимпийская. В нем есть две трассы для лыжников и сноубордистов. Они широкие и достаточно длинные. Первая, пологая трасса длиной 500 метров с перепадом высот 70 метров предназначена для начинающих лыжников. На трассе работает бугельный подъемник. Вторая трасса имеет более крутой спуск для опытных лыжников и сноубордистов. Ее длина – 300 метров. Действует двухместный бугельный подъемник.



Горнолыжный комплекс Протасов Яр / zametkin.kiev.ua

Стоимость: взрослый комплект горнолыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки, крепления) – 250 гривен; детский комплект горнолыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки, крепления) – 200 гривен.

Гвоздов

Горнолыжный комплекс, который является достойным конкурентом Протасовом Яру. На территории "Гвоздова" расположены 3 трассы: 2 из них предназначены для профессионалов, 1 – для детей и новичков. Длина трасс – 220, 200 и 50 метров. Перепад высоты: 40 и 35 метров соответственно. Также здесь есть специальная зона для сноубордистов, небольшая горка для детей, отдельная площадь для катания на санках, трамплин для трюков и каток.



Горнолыжный комплекс "Гвоздов" / otdih.info

Стоимость: взрослый комплект лыжного снаряжения на целый день – 350 гривен, а детский – 300.

Катание на коньках

Почти в каждом городе Украины сооружен каток под открытым небом. Самый большой выбор открытых катков в Киеве: у Офиса президента, в Roshen Winter Village, Osocor Winter Residence, на ВДНХ, возле Дворца Украина и на Контрактовой площади.



Osocor Winter Residence / osocor.com.ua

Стоимость: от 130 до 500 гривен. Каток у Офиса Президента имеет электронную очередь и бесплатная для всех, кто с собственными коньками.

Буковель

На курорте Буковель немало зимних развлечений:

Санная трасса

Впервые в Украине на территории "Буковеля" создана санная трасса. Вас ждет около трех километров новой освещенной трассы для увлекательных виражей и невероятных впечатлений. Санки входят в стоимость абонемента, использование собственных санок запрещено.

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Bike Zip

Это возможность покататься на велосипеде по канатной дороге, протянутой через озеро Молодости и насладиться панорамным видом Карпат. Общая длина одного проезда 560 метров.



Bike Zip / bukovel.com

Сноупарк

Наряду с традиционным катанием на территории туристического комплекса "Буковель" оборудована специальная территория с разнообразными фигурами для катания – сноупарк.

ICE LAND

Уникальный и единственный в Украине комплекс построен из снега и льда. Содержит: Ice Bar, Ice Hotel и чрезвычайные снежные и ледяные фотозоны. Температура внутри колеблется от –2 до –5°C.

Родельбан "Speed Fun"

Это новая всепогодная санная трасса. Аттракцион предоставляет возможность самостоятельно управлять скоростью саней, которые несут вниз по склону одного или двух пассажиров. Общая длина трассы аттракциона 1500 метров. Санки имеют тормозную систему, которая гарантирует соблюдение точно заданной скорости и дистанции.



Родельбан "Speed ​​Fun" / bukovel.com

Парк развлечений "УРУРУ"

Расположенный на территории комплекса "Бухта Викингов" вблизи Львова. Здесь открыли два новых аттракционы – тюбинг и башню для спуска на ковриках. Для экстремалов рассчитана 100-метровая горка для тюбинга с поворотами. А для тех, кто менее экстремальный, здесь есть семейная 70-метровая трасса, где одновременно может спускаться по несколько человек. Также новым аттракционом является башня с тремя спусками на высоте 7 метров, 10 метров и 12 метров.

Стоимость: 150 гривен для всех, кто выше 90 сантиметров, а ниже – бесплатно. Вход в парк – одноразовый. Вход на территорию базы "Бухта Викингов" платный – 40 гривен с человека в будни и 50 гривен в выходные. Для детей до 10 лет – бесплатно.



Парк развлечений "УРУРУ" / lviv.1256.com

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Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Эта модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Не менее важным в зимнем путешествии является то, что модель оборудована полностью светодиодными фарами. Также есть Auto Light Assist – система автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Веселого путешествия!