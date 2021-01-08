Активный отдых – это хорошая возможность проверить свои силы, получить новые жизненные навыки и опыт. Лучше всего для зимнего путешествия в Украине выбирать горнолыжные курорты. Только какие?

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ расскажет, какие горнолыжные курорты Украины стоит выбрать.

Читайте также Instagram-отели в Карпатах, из окон которых открываются самые красивые панорамы: живописные фото

Славское

Начать, наверное, стоит с традиционной альтернативы Буковеля – Славское. Курорт расположен всего в 135 километрах от Львова.

Самый известный лыжный комплекс на этом курорте – на горе Тростян (1232 метра), ее склоны различной длины и сложности. Здесь всего 11 трасс различной сложности и 7 бугельных подъемников. Также популярна гора Погар, предназначена в основном для ночных катаний и фристайла.



Схема склонов комплекса "Славское"

Буковель

Курорт занимает почетное первое место в рейтинге лучших горнолыжных курортов Украины. Это касается также и цен, которые могут посоревноваться с европейскими курортами. Однако и сервис здесь на уровне.

Курорт находится между трех гор: Буковель, Черная Клева и Длинная. Здесь более 60 трасс, много подъемников, пушки со снегом, выравниватель трасс, возможность ночных катаний, многочисленные бары и рестораны с настоящей гуцульской кухней и европейской – все это привлекает туристов.



Буковель / wellland.com.ua

Бескид

Горнолыжный комплекс "Бескид" расположился в селе Верхний Студеный. В 4 километрах от комплекса есть железнодорожная остановка "Бескид", поэтому сюда удобно добраться не только машиной, но и поездом. Здесь всего есть две трассы и два бугельных подъемника. Очень хорошо здесь учиться кататься, ведь трассы достаточно легкие.



Схема склонов комплекса "Бескид"

Драгобрат

Это одно из самых труднодоступных мест: нужно сначала доехать до Ясиня, а затем подняться в гору 17 километров на Драгобрат, и проедет туда не любой транспорт. На Драгобрате находится самая высокогорная горнолыжная база Украины, расположенная 1400 метров над уровнем моря. Здесь почти 20 трасс разного уровня сложности, развитая инфраструктура и раздолье для тех, кто любит и умеет кататься.



Драгобрат / big.travel

Плай

На Плаи количество трасс не удивит – всего двух видов сложности: синие и красные. Трасс для новичков здесь нет, хотя лыжная школа есть. К тому же есть боулинг, детский центр, рестораны. То есть скучать здесь не придется, если вдруг катания вам надоест.



Схема склонов комплекса "Плай"

​Интересно Куда поехать, когда холодно: 10 мест для зимнего отдыха в Украине

Чем добраться?

Поскольку определенные участки на пути к горнолыжным курортам Украины не в лучшем состоянии, идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, которая провезет вас в любом месте. Ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. Также эта модель имеет АСС – адаптивный круиз-контроль, что поддерживает безопасную дистанцию до автомобиля, движущегося впереди заданной скорости, контролирует работу двигателя, ускоряет или замедляет авто при необходимости. Очень удобно, что система объединяет в себе систему круиз-контроля и контроллер расстояния на основе радара.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:

Приятного путешествия!