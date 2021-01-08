Активний відпочинок – це хороша можливість перевірити свої сили, отримати нові життєві навички та досвід. Найкраще для зимової подорожі в Україні обирати гірськолижні курорти. Тільки які?

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ розповість, які гірськолижні курорти України варто обрати.

Читайте також Instagram-готелі у Карпатах, з вікон яких відкриваються найкрасивіші панорами: мальовничі фото

Славське

Почати, напевно, варто із традиційної альтернативи Буковелю – Славське. Курорт розташований всього за 135 кілометрів від Львова.

Найвідоміший лижний комплекс на цьому курорті – на горі Тростян (1232 метри), її схили різної довжини й складності. Тут усього 11 трас різної складності та 7 бугельних підйомників. Також популярна гора Погар, призначена в основному для нічних катань і фрістайлу.



Схема схилів комплексу "Славське"

Буковель

Цей курорт посідає почесне перше місце у рейтингу найкращих гірськолижних курортів України. Це стосується також і цін, які можуть позмагатися з європейськими курортами. Проте й сервіс тут на рівні.

Курорт знаходиться між трьох гір: Буковель, Чорна Клева і Довга. Тут понад 60 трас, багато підйомників, гармати зі снігом, вирівнювачі трас, можливість нічних катань, численні бари й ресторани зі справжньою гуцульською кухнею і європейською – все це приваблює туристів.



Буковель / wellland.com.ua

Бескид

Гірськолижний комплекс "Бескид" розташувався у селі Верхній Студений. За 4 кілометри від комплексу є залізнична зупинка "Бескид", тож сюди зручно дістатись не тільки машиною, але і поїздом. Тут усього є дві траси та два бугельних витяги. Дуже добре тут вчитись кататись, адже траси досить легкі.



Схема схилів комплексу "Бескид"

Драгобрат

Це одне з найбільш важкодоступних місць: потрібно спочатку доїхати до Ясіні, а потім піднятися в гору 17 кілометрів на сам Драгобрат, і проїде туди не будь-який транспорт. На Драгобраті знаходиться найвисокогірніша гірськолижна база України, яка розташована 1400 метрів над рівнем моря. Тут майже 20 трас різного рівня складності, розвинена інфраструктура і роздолля для тих, хто любить і вміє кататися.



Драгобрат / big.travel

Плай

На Плаї кількість трас не здивує – усього двох видів складності: сині і червоні. Трас для новачків тут немає, хоча лижна школа є. До того ж є боулінг, дитячий центр, ресторани. Тобто нудьгувати тут не доведеться, якщо раптом катання вам набридне.



Схема схилів комплексу "Плай"

​Цікаво Куди поїхати, коли холодно: 10 місць для зимового відпочинку в Україні

Чим дістатися?

Оскільки певні ділянки на шляху до гірськолижних курортів України не в найкращому стані, ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, яка провезе вас у будь-якому місці. Її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. Також ця модель має АСС – адаптивний круїз-контроль, що підтримує безпечну дистанцію до автомобіля, який рухається попереду на заданій швидкості, контролює роботу двигуна, прискорює або уповільнює авто за потреби. Дуже зручно, що система об'єднує в собі систему круїз-контролю та контролер відстані на основі радара.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Приємної мандрівки!