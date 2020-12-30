Взимку хочеться зігрітися гарячим чаєм та цікавими подорожами. В Україні ви знайдете безліч куточків, які саме в холодні місяці будуть більш актуальними. Вибирайте на свій смак: термальні джерела, гірськолижні курорти або атмосферні екскурсії містами.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ підготував для вас добірку місць, куди варто поїхати у холодний період року.

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Куди поїхати в Україні взимку

На термальні джерела

Зима – час, коли можна зайнятися своїм здоров'ям. В Україні в цьому напрямку дефіциту немає. Крім традиційних комплексів в Трускавці та Миргороді виділяють інші варіанти.

Води "Косино"

Оздоровчо-рекреаційний комплекс розташований в селі Косонь. У розпорядженні туристів сім басейнів з прісними та термальними водами, до складу яких входять залізо, цинк, кальцій та інші корисні мікроелементи. Вони надають лікувальну дію при проблемах опорно-рухового апарату, захворюваннях серцево-судинної, нервової та біліарної систем. Крім басейнів, на його території є кілька королівських саун.



Термальні води "Косино" взимку / tamtour.com.ua

Басейни у Берегове

У Берегове в спортивному центрі "Закарпаття" – є найбільший термальний басейн просто неба: його розмір становить понад 50 метрів. Наповнюють басейн такими водами, які завдяки своїм унікальним властивостям сприяють комплексному оздоровленню організму. Через насичений склад вода набуває темного відтінку і стає злегка каламутною, температура її досягає +30°C і такою вона тримається цілий рік.

Покататися на гірськолижних курортах

Для поціновувачів активного відпочинку в Україні діють відразу декілька гірськолижних курортів. Найбільш популярними вважаються "Буковель", "Драгобрат", "Славське" та "Плай".

Буковель

Універсальний та найбільш розвинений курорт, що поєднує величезну кількість трас різного ступеня складності. Всього їх близько 60, загальною протяжністю 68 кілометрів. Крім того, тут є безліч розваг для сімейного відпочинку.



Буковель / wellland.com.ua

Драгобрат

Найвисокогірніший курорт країни: вершина гори Стіг знаходиться на висоті 1707 метрів. Він підійде для досвідчених лижників і сноубордистів, а також тим, хто любить вільне катання поза трасою. В наявності є трампліни для фрістайлу.

Славське

Найстаріший гірськолижний курорт, розташований на горі Тростян у Львівській області. Це третій за популярністю курорт України, що нараховує 11 трас.



Славське / inlviv.in.ua

Плай

Гірськолижний комплекс, який має шість спусків довжиною до 12,5 кілометрів. Верхні траси крутіші та розраховані на досвідчених спортсменів, а внизу розташовані пологі схили для новачків. В наявності також гірськолижна школа та сноупарк.

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За атмосферою українських традицій у Диканьку

Сьогодні вона є туристичною родзинкою України не тільки влітку, а й взимку. Приїжджати сюди варто напередодні Нового року або на початку січня, щоб перейнятися атмосферою та зловити святковий настрій, провівши ніч перед Різдвом за українськими народними традиціями. Таємничий світ гоголівських творів нікого не залишить байдужим.



Диканька / tamtour.com.ua

Відвідати міста зимової казки

Для тих, хто замість первозданної природи обирає міську метушню, рекомендуємо звернути увагу на такі міста, як Кам'янець-Подільський, Чернівці та Львів.

Кам'янець-Подільський

Національний історико-культурний заповідник "Кам'янець" – одне з семи чудес України. Старе місто та середньовічний замок, грандіозний каньйон і значних розмірів міст через річку Смотрич – місця, які мріють відвідати багато українців.



Кам'янець-Подільський замок / ukrinform.ua

З 2016 року в Кам'янець-Подільському в зимовий період проходить фестиваль "Різдвяні польоти". У цьому році скоріше за все фестиваль не відбудеться, але при гарній погоді кілька куль піднімуться в небо.

Львів

Місто Лева прекрасне в будь-яку пору року, але в зимовий період тут панує особлива атмосфера. Під час Різдвяних свят Львів стає справді романтичним. Гуляти його засніженими вуличками, попиваючи ароматну каву або гарячий глінтвейн, можна нескінченно. Різні фестивалі та паради зроблять відпочинок незабутнім і не дадуть нудьгувати.



Різдвяний ярмарок у Львові / tvoemisto.tv

Чернівці

Чернівці нерідко називають "українським Парижем". Це європейське за духом місто, милуватися яким можна нескінченно. Старовинні будівлі та легендарний Чернівецький національний університет подарують незабутні враження. Місто невелике, але виділити на нього вікенд можна й потрібно, воно цього варте.

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ця модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Не менш важливим в зимовій подорожі є те, що модель обладнана повністю світлодіодними фарами. Також є Auto Light Assist – система автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Вдалої мандрівки!