Зимой хочется согреться горячим чаем и интересными путешествиями. В Украине вы найдете множество уголков, которые именно в холодные месяцы будут более актуальными. Выбирайте на свой вкус: термальные источники, горнолыжные курорты или атмосферные экскурсии по городам.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ подготовил для вас подборку мест, куда стоит поехать в холодный период года.

Читайте также Новогодние праздники в Карпатах: где встретить 2021 и сколько это стоит

Куда поехать в Украине зимой

На термальные источники

Зима – время, когда можно заняться своим здоровьем. В Украине в этом направлении дефицита нет. Кроме традиционных комплексов в Трускавце и Миргороде выделяют другие варианты.

Воды "Косино"

Оздоровительно-рекреационный комплекс расположен в селе Косонь. В распоряжении туристов семь бассейнов с пресными и термальными водами, в состав которых входят железо, цинк, кальций и другие полезные микроэлементы. Они оказывают лечебное действие при проблемах опорно-двигательного аппарата, заболеваниях сердечно-сосудистой, нервной и билиарной систем. Кроме бассейнов, на его территории есть несколько королевских саун.



Термальные воды "Косино" зимой / tamtour.com.ua

Бассейны в Берегово

В Берегово в спортивном центре "Закарпатье" – есть крупнейший термальный бассейн под открытым небом: его размер составляет более 50 метров. Наполняют бассейн такими водами, которые благодаря своим уникальным свойствам способствуют комплексному оздоровлению организма. Из-за насыщенного состава вода приобретает темный оттенок и становится слегка мутной, ее температура достигает +30°C и такой она держится круглый год.

Покататься на горнолыжных курортах

Для любителей активного отдыха в Украине действуют сразу несколько горнолыжных курортов. Наиболее популярными считаются "Буковель", "Драгобрат", "Славское" и "Плай".

Буковель

Универсальный и наиболее развит курорт, сочетающий множество трасс различной степени сложности. Всего их около 60, общей протяженностью 68 километров. Кроме того, здесь есть множество развлечений для семейного отдыха.



Буковель / wellland.com.ua

Драгобрат

Самый высокогорный курорт страны: вершина горы Стог находится на высоте 1707 метров. Он подойдет для опытных лыжников и сноубордистов, а также тем, кто любит свободное катание вне трассы. В наличии есть трамплины для фристайла.

Славское

Старейший горнолыжный курорт, расположенный на горе Тростян во Львовской области. Это третий по популярности курорт Украины, насчитывающий 11 трасс.



Славское / inlviv.in.ua

Плай

Горнолыжный комплекс, который имеет шесть спусков длиной до 12,5 километров. Верхние трассы круче и рассчитаны на опытных спортсменов, а внизу расположены пологие склоны для новичков. В наличии также горнолыжная школа и сноупарк.

Интересно Куда поехать на лыжи в декабре 2020: идеи для активного зимнего отдыха

За атмосферой украинских традиций в Диканьку

Сегодня она является туристической изюминкой Украины не только летом, но и зимой. Приезжать сюда стоит накануне Нового года или в начале января, чтобы проникнуться атмосферой и поймать праздничное настроение, проведя ночь перед Рождеством по украинским народным традициям. Таинственный мир гоголевских произведений никого не оставит равнодушным.



Диканька / tamtour.com.ua

Посетить города зимней сказки

Для тех, кто вместо первозданной природы выбирает городскую суету, рекомендуем обратить внимание на такие города, как Каменец-Подольский, Черновцы и Львов.

Каменец-Подольский

Национальный историко-культурный заповедник "Каменец" – одно из семи чудес Украины. Старый город и средневековый замок, грандиозный каньон и внушительных размеров мост через реку Смотрич – места, которые мечтают посетить многие украинцы.



Каменец-Подольский замок / ukrinform.ua

С 2016 года в Каменец-Подольском в зимний период проходит фестиваль "Рождественские полеты". В этом году скорее всего фестиваль не состоится, но при хорошей погоде несколько шаров поднимутся в небо.

Львов

Город Льва прекрасный в любое время года, но в зимний период здесь царит особая атмосфера. Во время Рождественских праздников Львов становится действительно романтичным. Гулять его заснеженными улочками, попивая ароматный кофе или горячий глинтвейн, можно бесконечно. Различные фестивали и парады сделают отдых незабываемым и не дадут скучать.



Рождественская ярмарка во Львове / tvoemisto.tv

Черновцы

Черновцы нередко называют "украинским Парижем". Этим европейским по духу городом можно любоваться бесконечно. Старинные здания и легендарный Черновицкий национальный университет подарят незабываемые впечатления. Город небольшой, но выделить на него уикенд можно и нужно, оно этого стоит.

Обратите внимание Что взять с собой в автомобильную поездку для безопасной дороги: must have водителей

Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Эта модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Не менее важным в зимнем путешествии является то, что модель оборудована полностью светодиодными фарами. Также есть Auto Light Assist – система автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Удачной поездки!