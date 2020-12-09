Отправиться в горы – всегда хорошая идея, а зимой тем более. Особенно для желающих покататься на лыжах или сноуборде, или тех, кто давно мечтал попробовать этот экстремальный спорт. В Украине есть множество горнолыжных курортов, где можно устроить активный зимний отдых.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ подготовил подборку курортов Украины, куда можно поехать на лыжи.

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Буковель

Самый развитый по инфраструктуре горнолыжный курорт украинских Карпат. Находится в поселке Поляница Ивано-Франковской области, на высоте 850 – 1372 метров над уровнем моря.

Буковель заслуженно пожинает лавры лучшего во многих аспектах: 3 обкатанных горы – Буковель, Долгая и Черная Клева, 46 спусков общей протяженностью около 60 километров, 16 подъемников, трассы любого вида сложности, ски пасы, тюбинг, спа комплекс "VodaClub", где можно релакснуть между покатушками в теплом бассейне и спа под открытым небом и многое другое.



Горнолыжный курорт Буковель / smarttravells.com.ua

Цены: в высокий зимний сезон с середины декабря до середины марта день катания на спусках в Буковеле обойдется от 667 гривен. А в праздничные дни со 2 по 6 января – от 867 гривен день. Это при условии раннего бронирования и предоплаты ски паса минимум на неделю вперед. Самый дешевый ски пас на Буковеле обходится в низкий сезон до середины декабря и с середины марта и стоит от 399 гривен день.

Драгобрат

Самый высокогорный курорт Украины в Закарпатской области, на высоте 1300 – 1400 метров над уровнем моря. Драгобрат немного удален от цивилизации, что делает его тихим и спокойным. Находится он 18 километрах от поселка Ясиня.

Здесь обычно отдыхают любители фрирайда, тогда как поклонники облагороженных спусков направляются в Буковель. В Ясиня также есть два склона для катания общей протяженностью 400 метров, в основном для начинающих. Первый склон достаточно простой и пологий, с одним бугельным подъемником и несколькими трассами. Второй – "Спортивная школа" – с более крутыми спусками сверху.



Горнолыжный курорт Драгобрат / vsevgory.com

Цены: лучший вариант для активных и уверенных лыжников – безлимитный абонемент на день без ограничения количества подъемов. Самый дешевый обойдется в 680 гривен. Ски пасс на 50 подъемов на горнолыжном комплексе "Драгобрат" – от 550 гривен детский (до 14 лет) и от 1100 гривен взрослый.

Яблуница

В окружении гор разместился поселок Яблуница Ивано-Франковской области, который таит в себе немало сюрпризов. Первый – очень приятные цены на отдых в высокий зимний сезон, и второй сюрприз – остановившись в Яблунице, вы легко можете кататься в Буковеле, преодолев лишь 13 километров в одну сторону.

В Яблунице 6 бугельных подъемников и 6 горнолыжных трасс. Расположены они на горах Микулинка, Коза, Дил и подойдут для начинающих и не очень профессиональных лыжников.



Горнолыжный курорт Яблуница / ua.igotoworld.com

Цены: большой плюс трасс в Яблунице – стоимость одноразового подъема составляет около 25 гривен. Дневной абонемент стоит около 400 – 550 гривен в зависимости от подъемника.

Мигово

Курорт Мигово относительно молодой, но уже популярный и считается жемчужиной Буковины. Это небольшое село расположено на северо-восточных склонах Покутско-Буковинских Карпат. Средняя высота – 505 метров над уровнем моря. Оно имеет в своем распоряжении несколько трасс в районе гор Малая Кичера и Стожок. Есть трасса для начинающих и сноутюбы.

Кроме того, Мигово славится источниками минеральных вод (недалеко находится урочище Солонец). Поэтому можно еще и хорошо оздоровиться.



Горнолыжный курорт Мигово / ua.igotoworld.com

Цены: абонемент на день катания – 600 гривен в будни, 700 в выходные.

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Волосянка

Волосянка – один из самых современных курортов на западной Украине во Львовской области. В Волосянке 11 основных трасс на Зворинци, которые плавно переходят на Высокий Верх, к горнолыжному комплексу "Захар Беркут". Основная достопримечательность курорта – самый длинный кресельный подъемник в Украине – 2710 метра, который дополняют 3 бугельных подъемника.

Общая длина трасс курорта – 9 километров: 6 синих для новичков, 4 красных и 1 черная экстремальная трасса.



Горнолыжный курорт Волосянка / karpaty.info

Цены: один подъем на кресельный подъемник обойдется в 80 гривен. Дневной абонемент – около 600 гривен.

Чем добраться?

Поскольку определенные участки на пути к горнолыжным курортам Украины не в лучшем состоянии, идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, которая провезет вас в любом месте. Ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. Также эта модель имеет АСС – адаптивный круиз-контроль, поддерживает безопасную дистанцию до автомобиля, движущегося впереди заданной скорости, контролирует работу двигателя, ускоряет или замедляет авто при необходимости. Очень удобно, что система объединяет в себе систему круиз-контроля и контроллер расстояния на основе радара.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:

Приятного отдыха!