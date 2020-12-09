Куди поїхати на лижі в грудні 2020: ідеї для активного зимового відпочинку
Вирушити в гори – завжди хороша ідея, а взимку тим паче. Особливо для охочих покататися на лижах чи сноуборді, або тих, хто давно мріяв спробувати цей екстремальний спорт. В Україні є безліч гірськолижних курортів, де можна влаштувати активний зимовий відпочинок.
Travel24 за підтримки SKODA KAROQ підготував добірку курортів України, куди можна поїхати на лижі.
Схоже Готуємось до зими: який гірськолижний курорт обрати в Україні – огляд
Буковель
Найрозвиненіший по інфраструктурі гірськолижний курорт українських Карпат. Знаходиться в селищі Поляниця Івано-Франківської області, на висоті 850 – 1372 метрів над рівнем моря.
Буковель заслужено пожинає лаври найкращого в багатьох аспектах: 3 обкатаних гори – Буковель, Довга і Чорна Клева, 46 спусків загальною протяжністю близько 60 кілометрів, 16 підйомників, траси будь-якого виду складності, скі паси, тюбінг, спа комплекс "VodaClub", де можна релакснути між покатушками в теплому басейні й спа просто неба та багато іншого.
Гірськолижний курорт Буковель / smarttravells.com.ua
Драгобрат
Найвисокогірніший курорт України у Закарпатській області, на висоті 1300 – 1400 метрів над рівнем моря. Драгобрат трохи віддалений від цивілізації, що робить його тихим і спокійним. Знаходиться він 18 кілометрів від селища Ясіня.
Тут зазвичай відпочивають любителі фрірайду, тим часом як шанувальники облагороджених спусків прямують до Буковеля. У Ясіні також є два схили для катання загальною протяжністю 400 метрів, переважно для початківців. Перший схил досить простий і пологий, з одним бугельним підйомником і кількома трасами. Другий – "Спортивна школа" – з більш крутими спусками зверху.
Гірськолижний курорт Драгобрат / vsevgory.com
Яблуниця
В оточенні гір розмістилось селище Яблуниця Івано-Франківської області, яке приховує в собі чимало сюрпризів. Перший – дуже приємні ціни на відпочинок у високий зимовий сезон, і другий сюрприз – зупинившись в Яблуниці, ви легко можете кататися у Буковелі, подолавши лише 13 кілометрів в один бік.
В Яблуниці 6 бугельних підйомників і 6 гірськолижних трас. Розташовані вони на горах Микулинка, Коза, Діл і підійдуть для початківців і не дуже професійних лижників.
Гірськолижний курорт Яблуниця / ua.igotoworld.com
Мигово
Курорт Мигово відносно молодий, але вже популярний і вважається перлиною Буковини. Це невелике село розташоване на північно-східних схилах Покутсько-
Крім того, Мигово славиться джерелами мінеральних вод (недалеко знаходиться урочище Солонець). Тому можна ще й добре оздоровитися.
Гірськолижний курорт Мигово / ua.igotoworld.com
Читайте також Як влаштувати зимове свято для дітей: ідеї спільного відпочинку
Волосянка
Волосянка – один з найсучасніших курортів на західній Україні у Львівській області. У Волосянці 11 основних трас на Зворінці, котрі плавно переходять на Високий Верх, до гірськолижного комплексу "Захар Беркут". Основна визначна пам'ятка курорту – найдовший крісельний підйомник в Україні – 2710 метри. Кріселку доповнюють 3 бугельні витяги.
Загальна довжина трас курорту – 9 кілометрів: 6 синіх для новачків, 4 червоних і 1 чорна екстремальна траса.
Гірськолижний курорт Волосянка / karpaty.info
Чим дістатися?
Оскільки певні ділянки на шляху до гірськолижних курортів України не в найкращому стані, ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, яка провезе вас у будь-якому місці. Її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. Також ця модель має АСС – адаптивний круїз-контроль, що підтримує безпечну дистанцію до автомобіля, який рухається попереду на заданій швидкості, контролює роботу двигуна, прискорює або уповільнює авто за потреби. Дуже зручно, що система об’єднує в собі систему круїз-контролю та контролер відстані на основі радара.
SKODA KAROQ / skoda-auto.ua
Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:
Приємного відпочинку!
Поділитися новиною