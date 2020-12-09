Вирушити в гори – завжди хороша ідея, а взимку тим паче. Особливо для охочих покататися на лижах чи сноуборді, або тих, хто давно мріяв спробувати цей екстремальний спорт. В Україні є безліч гірськолижних курортів, де можна влаштувати активний зимовий відпочинок.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ підготував добірку курортів України, куди можна поїхати на лижі.

Схоже Готуємось до зими: який гірськолижний курорт обрати в Україні – огляд

Буковель

Найрозвиненіший по інфраструктурі гірськолижний курорт українських Карпат. Знаходиться в селищі Поляниця Івано-Франківської області, на висоті 850 – 1372 метрів над рівнем моря.



Буковель заслужено пожинає лаври найкращого в багатьох аспектах: 3 обкатаних гори – Буковель, Довга і Чорна Клева, 46 спусків загальною протяжністю близько 60 кілометрів, 16 підйомників, траси будь-якого виду складності, скі паси, тюбінг, спа комплекс "VodaClub", де можна релакснути між покатушками в теплому басейні й спа просто неба та багато іншого.



Гірськолижний курорт Буковель / smarttravells.com.ua

Ціни : у високий зимовий сезон з середини грудня до середини березня день катання на спусках в Буковелі обійдеться від 667 гривень. А у святкові дні з 2 по 6 січня – від 867 гривень день. Це за умови раннього бронювання і передоплати скі пасу мінімум на тиждень вперед. Найдешевший скі пас на Буковелі обходиться в низький сезон до середини грудня і з середини березня і коштує від 399 гривень день.

Драгобрат

Найвисокогірніший курорт України у Закарпатській області, на висоті 1300 – 1400 метрів над рівнем моря. Драгобрат трохи віддалений від цивілізації, що робить його тихим і спокійним. Знаходиться він 18 кілометрів від селища Ясіня.

Тут зазвичай відпочивають любителі фрірайду, тим часом як шанувальники облагороджених спусків прямують до Буковеля. У Ясіні також є два схили для катання загальною протяжністю 400 метрів, переважно для початківців. Перший схил досить простий і пологий, з одним бугельним підйомником і кількома трасами. Другий – "Спортивна школа" – з більш крутими спусками зверху.



Гірськолижний курорт Драгобрат / vsevgory.com

Ціни: кращий варіант для активних і впевнених лижників – безлімітний абонемент на день без обмеження кількості підйомів. Найдешевший обійдеться у 680 гривень. Скі пас на 50 підйомів на гірськолижному комплексі "Драгобрат" – від 550 гривень дитячий (до 14 років) і від 1100 гривень дорослий.

Яблуниця

В оточенні гір розмістилось селище Яблуниця Івано-Франківської області, яке приховує в собі чимало сюрпризів. Перший – дуже приємні ціни на відпочинок у високий зимовий сезон, і другий сюрприз – зупинившись в Яблуниці, ви легко можете кататися у Буковелі, подолавши лише 13 кілометрів в один бік.



В Яблуниці 6 бугельних підйомників і 6 гірськолижних трас. Розташовані вони на горах Микулинка, Коза, Діл і підійдуть для початківців і не дуже професійних лижників.



Гірськолижний курорт Яблуниця / ua.igotoworld.com

Ціни: великий плюс трас в Яблуниці – вартість одноразового підйому становить близько 25 гривень. Денний абонемент коштує близько 400 – 550 гривень в залежності від підйомника.

Мигово

Курорт Мигово відносно молодий, але вже популярний і вважається перлиною Буковини. Це невелике село розташоване на північно-східних схилах Покутсько- Буковинських Карпат. Середня висота – 505 метрів над рівнем моря. Воно має у своєму розпорядженні кілька трас в районі гір Мала Кичера і Стіжок. Є траса для початківців та сноутюби.



Крім того, Мигово славиться джерелами мінеральних вод (недалеко знаходиться урочище Солонець). Тому можна ще й добре оздоровитися.



Гірськолижний курорт Мигово / ua.igotoworld.com

Ціни: абонемент на день катання – 600 гривень в будні, 700 у вихідні.

Читайте також Як влаштувати зимове свято для дітей: ідеї спільного відпочинку

Волосянка

Волосянка – один з найсучасніших курортів на західній Україні у Львівській області. У Волосянці 11 основних трас на Зворінці, котрі плавно переходять на Високий Верх, до гірськолижного комплексу "Захар Беркут". Основна визначна пам'ятка курорту – найдовший крісельний підйомник в Україні – 2710 метри. Кріселку доповнюють 3 бугельні витяги.

Загальна довжина трас курорту – 9 кілометрів: 6 синіх для новачків, 4 червоних і 1 чорна екстремальна траса.



Гірськолижний курорт Волосянка / karpaty.info

Ціни: один підйом на крісельному підйомнику обійдеться у 80 гривень. Денний абонемент – близько 600 гривень.

Чим дістатися?

Оскільки певні ділянки на шляху до гірськолижних курортів України не в найкращому стані, ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, яка провезе вас у будь-якому місці. Її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. Також ця модель має АСС – адаптивний круїз-контроль, що підтримує безпечну дистанцію до автомобіля, який рухається попереду на заданій швидкості, контролює роботу двигуна, прискорює або уповільнює авто за потреби. Дуже зручно, що система об’єднує в собі систему круїз-контролю та контролер відстані на основі радара.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Приємного відпочинку!