Зима – чарівна пора року, яка асоціюється з феєрією новорічних і різдвяних свят. Особливо полюбляють її діти. Взимку можна зліпити сніговика, пограти в сніжки, вдосталь покататися на санях, лижах і ковзанах. Але на цьому перелік розваг не закінчується!

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ підготував для вас цікаві ідеї відпочинку з дітьми.

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Екскурсія на фабрику ялинкових прикрас в Клавдієво-Тарасово Київської області

Для дітей – це чи не найцікавіше місце у зимову пору, адже вони, на власні очі, можуть побачити технологію народження ялинкової прикраси. Малечі буде цікаво спостерігати, як скло нагрівають до температури + 600 градусів за Цельсієм, а потім з нього видувають іграшки різноманітних розмірів та форм. Також дітлахів зацікавить процес покриття прозорого шару спеціальним розчином з метою отримання дзеркальної поверхні, нанесення малюнків та розписів.

Ще тут функціонує музей ялинкових іграшок, зібраних з усіх куточків нашої планети, які виготовляють відомі широкому загалу фабрики. Музей містить три зали: приміщення старовинної та сучасної іграшки; казкове міні-містечко; унікальний "Ермітаж".



Фабрика ялинкових прикрас / z-pravda.com.ua

Подорож до резиденції Святого Миколая в Пістинь Івано-Франківської області

Дорослі знають, що малеча щорічно з нетерпінням чекає 19 грудня, а ще дуже мріє побачити Святого Миколая на власні очі. У вас є можливість влаштувати це для своєї дитини.

У фантастичний будиночок, стилізований під українську хатину, напередодні дня Святого Миколая, приїжджають за новорічною феєрією цілі сім'ї з дітьми. Навколо будинку можна побачити скульптури казкових персонажів, виготовлені з деревини. Дітворі сподобаються затишні ігрові будівлі та неймовірно гарна ялинка шанованого святого. Малюки гарантовано отримають від Миколая подарунок, зможуть загадати бажання, яке неодмінно збудеться, якщо торкнутися ялинкової іграшки, а також відвідають музей прикрас для новорічної красуні та покатаються на санях!



Маєток Святого Миколая / ukraine-is.com

Екскурсія до "Львівської майстерні шоколаду" у Львові

Солодка екскурсія до "Львівської майстерні шоколаду" подарує гарний настрій як дорослим, так і дітям. На першому поверсі майстерні шоколаду знаходиться просторий зал, в якому можна приємно провести час й спробувати шоколадні напої та ласощі.



В стінах майстерні відвідувачі зможуть почути цікаву історію про появу шоколаду, побачити на власні очі, як відбувається процес його "народження". Гостям запропонують спробувати не лише шоколадні ласощі місцевого виробництва, а й продукцію Бельгії та Уганди, Перу та Коста-Рики, а також Еквадору. Діти, відвідавши "Львівську майстерню шоколаду" не залишаться без шоколадного подарунка, а ще зможуть приготувати смаколики власноруч.



"Львівська майстерня шоколаду" / chocolate.lviv.ua

На різдвяні святкування у "Парк Київська Русь" в Копачів на Київщині

Весело провести різдвяні свята з дитиною запрошує історико-розважальний комплекс "Парк Київська Русь". З 6 по 8 січня тут гостей пригощають кутею, смачним узваром, ситними ковбасками й смачним шашликом, приготовленим на вогні. Дорослим пропонують спробувати глінтвейн, медовуху, а дітям – гарячі напої й солодощі від Діда Мороза, Святого Миколая, Снігуроньки і янголів. Також туристи й місцеві жителі можуть взяти участь в хороводах, флеш-мобах та запальних дійствах, які відбуваються біля вогнища.



Різдвяні святкування у "Парку Київської Русі" / prm.ua

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ваші діти зможуть брати все, що завгодно, адже об'єм багажного відділення вважається найбільшим у своєму класі, він досягає 720 літрів (2065 літрів при складених сидіннях). Крім того, ця модель оснащена системою Area View – система кругового огляду. За допомогою ширококутних камер, що знаходяться спереду і ззаду, а також в корпусах бічних дзеркал, система виводить на дисплей зображення околиці навколо вашого авто під різними кутами. Тому ви завжди знатимете, що відбувається поруч з машиною.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві:

Приємної мандрівки!