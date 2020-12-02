Автотуризм давно став невід'ємною складовою життя багатьох українців. З початком пандемії коронавірусу його популярність лише почала зростати. Проте, не завжди хороші моделі авто по кишені, але компанія "Єврокар" подбала про те, щоб в цьому році під ялинкою у вашій сім'ї був вдалий подарунок, а головне заощадливий.

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Довідка: ТОВ "Єврокар" – офіційний дистриб'ютор автомобілів SKODA в Україні. Дилерська мережа SKODA є однією з найбільших в Україні й визнана однією з кращих в Європі в області організації роботи сервісної мережі та рівня оснащеності станцій технічного обслуговування автомобілів. В дилерській мережі SKODA представлений максимально повний спектр послуг при покупці автомобіля, запчастин і аксесуарів, а також послуг гарантійного та сервісного обслуговування.

Перед Новим роком та Різдвом компанія "Єврокар" приготувала приємні сюрпризи для своїх клієнтів. Сьогодні нове покоління SKODA OCTAVIA А8 можна придбати з вигодою до 32 800 гривень.



SKODA OCTAVIA A8 / skoda-auto.ua

Нове покоління OCTAVIA з'явилося в Україні декілька місяців тому, а модель вже користується популярністю. OCTAVIA визнаний бестселер марки, який у своєму сегменті вже багато років займає 1 місце. Новинка може похвалитися інноваційними можливостями підключення і новими допоміжними системами, які підіймають комфорт і безпеку на преміальний рівень. Крім того, вперше OCTAVIA може проєктувати показання спідометра або дані навігації на лобове скло і може бути обладнана матричною діодною оптикою, трьохзонним клімат-контролем, електроприводом фаркопа та інше.



Сучасний інтер'єр SKODA OCTAVIA A8 / skoda-auto.ua

Цікавим є той факт, що дизайн нової OCTAVIA відрізняється своїм емоційним і динамічним зовнішнім виглядом. Запорукою успіху моделі залишається незмінний стандарт якості, бездоганні ходові характеристики, інноваційні інженерні рішення і цифрові розробки.

Детальніше про пропозицію: Спеціальна ціна діє для моделі SKODA OCTAVIA А8. Вартість автомобілів в гривні змінюється прямо пропорційно зміні курсу долара США до гривні, встановленого НБУ на дату оплати. Акція діє з 11.11.2020 року до 31.12.2020 (або до реалізації останнього автомобіля) на автомобілі, що знаходяться на складах в Україні, крім території вільної економічної зони "Крим", а також тимчасово окупованих територій Донецької й Луганської областей. Детальна інформація про ціни та співвідношення розміру знижки до попередньої вартості тут.

Компанія "Єврокар" спільно з банком-партнером "Укргазбанк" запустили акційну програму споживчого автокредитування в дилерській мережі SKODA.

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Купуючи автомобіль в офіційного дилера SKODA, ви можете скористатися програмою кредитування автомобілів від фінансового партнера Бренда, умови якої поширюються на весь модельний ряд SKODA.

Головними перевагами кредитної програми є вигідні фінансові умови. Наприклад, при купівлі нового кросовера SKODA KAROQ в кредит при першому внеску 60% і строку кредитування 72 місяці щомісячний платіж складе 3 554 гривень. А для шанувальників легендарної SKODA OCTAVIA A8 щомісячний платіж складе від 3 119 гривень за аналогічних умов кредитування.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про умови кредитування: Щомісячний платіж для автомобіля SKODA KAROQ вартістю 639 531.00 гривень станом на 25.11.2020 року становить: 3 554 гривень. А щомісячний платіж для автомобіля SKODA OCTAVIA А8 вартістю 561 226.00 гривень станом на 23.11.2020 року становить: 3 119 гривень при першому внеску 60% і строку кредитування – 72 місяці. Реальна відсоткова ставка, включаючи платежі за додаткові й супутні послуги банку і третіх осіб, пов'язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, становить – 33,96% річних. Максимальна сума кредиту – 1500 000,00 гривень, максимальний термін кредитування – 84 місяців, мінімальний перший внесок – 20%

Поспішайте, адже кількість автомобілів обмежена!