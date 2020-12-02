Грудень – ідеальний час для автоподорожей: цікаві пропозиції
Автотуризм давно став невід'ємною складовою життя багатьох українців. З початком пандемії коронавірусу його популярність лише почала зростати. Проте, не завжди хороші моделі авто по кишені, але компанія "Єврокар" подбала про те, щоб в цьому році під ялинкою у вашій сім'ї був вдалий подарунок, а головне заощадливий.
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Довідка: ТОВ "Єврокар" – офіційний дистриб'ютор автомобілів SKODA в Україні. Дилерська мережа SKODA є однією з найбільших в Україні й визнана однією з кращих в Європі в області організації роботи сервісної мережі та рівня оснащеності станцій технічного обслуговування автомобілів. В дилерській мережі SKODA представлений максимально повний спектр послуг при покупці автомобіля, запчастин і аксесуарів, а також послуг гарантійного та сервісного обслуговування.
SKODA починає Різдво
Перед Новим роком та Різдвом компанія "Єврокар" приготувала приємні сюрпризи для своїх клієнтів. Сьогодні нове покоління SKODA OCTAVIA А8 можна придбати з вигодою до 32 800 гривень.
SKODA OCTAVIA A8 / skoda-auto.ua
Нове покоління OCTAVIA з'явилося в Україні декілька місяців тому, а модель вже користується популярністю. OCTAVIA визнаний бестселер марки, який у своєму сегменті вже багато років займає 1 місце. Новинка може похвалитися інноваційними можливостями підключення і новими допоміжними системами, які підіймають комфорт і безпеку на преміальний рівень. Крім того, вперше OCTAVIA може проєктувати показання спідометра або дані навігації на лобове скло і може бути обладнана матричною діодною оптикою, трьохзонним клімат-контролем, електроприводом фаркопа та інше.
Сучасний інтер'єр SKODA OCTAVIA A8 / skoda-auto.ua
Цікавим є той факт, що дизайн нової OCTAVIA відрізняється своїм емоційним і динамічним зовнішнім виглядом. Запорукою успіху моделі залишається незмінний стандарт якості, бездоганні ходові характеристики, інноваційні інженерні рішення і цифрові розробки.
SKODA пропонує святкові умови кредитування
Компанія "Єврокар" спільно з банком-партнером "Укргазбанк" запустили акційну програму споживчого автокредитування в дилерській мережі SKODA.
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Купуючи автомобіль в офіційного дилера SKODA, ви можете скористатися програмою кредитування автомобілів від фінансового партнера Бренда, умови якої поширюються на весь модельний ряд SKODA.
Головними перевагами кредитної програми є вигідні фінансові умови. Наприклад, при купівлі нового кросовера SKODA KAROQ в кредит при першому внеску 60% і строку кредитування 72 місяці щомісячний платіж складе 3 554 гривень. А для шанувальників легендарної SKODA OCTAVIA A8 щомісячний платіж складе від 3 119 гривень за аналогічних умов кредитування.
SKODA KAROQ / skoda-auto.ua
Поспішайте, адже кількість автомобілів обмежена!
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