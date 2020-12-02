Автотуризм давно стал неотъемлемой частью жизни многих украинцев. С началом пандемии коронавируса его популярность только начала расти. Однако, не всегда хорошие модели авто по карману, но компания "Еврокар" позаботилась о том, чтобы в этом году под елкой в вашей семье был удачный подарок, а главное экономный.

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Справка: ООО "Еврокар" – официальный дистрибьютор автомобилей SKODA в Украине. Дилерская сеть SKODA является одной из крупнейших в Украине и признана одной из лучших в Европе в области организации работы сервисной сети и уровня оснащенности станций технического обслуживания автомобилей. В дилерской сети SKODA представлен максимально полный спектр услуг при покупке автомобиля, запчастей и аксессуаров, а также услуг гарантийного и сервисного обслуживания.

Перед Новым годом и Рождеством компания "Еврокар" приготовила приятные сюрпризы для своих клиентов. Сегодня новое поколение SKODA OCTAVIA А8 можно приобрести с выгодой до 32 800 гривен.



SKODA OCTAVIA A8 / skoda-auto.ua

Новое поколение OCTAVIA появилось в Украине несколько месяцев назад, а модель уже пользуется популярностью. OCTAVIA признанный бестселлер марки, который в своем сегменте уже много лет занимает 1 место. Новинка может похвастаться инновационными возможностями подключения и новыми вспомогательными системами, которые поднимают комфорт и безопасность на премиальный уровень. Кроме того, впервые OCTAVIA может проектировать показания спидометра или данные навигации на лобовое стекло и может быть оборудована матричной диодной оптикой, трехзонным климат-контролем, электроприводом фаркопа и прочее.



Современный интерьер SKODA OCTAVIA A8 / skoda-auto.ua

Интересен тот факт, что дизайн новой OCTAVIA отличается своим эмоциональным и динамичным внешним видом. Залогом успеха модели остается неизменный стандарт качества, безупречные ходовые характеристики, инновационные инженерные решения и цифровые разработки.

Подробнее о предложении: Специальная цена действует для модели SKODA OCTAVIA А8. Стоимость автомобилей в гривне меняется прямо пропорционально изменению курса доллара США к гривне, установленного НБУ на дату оплаты. Акция действует с 11.11.2020 года до 31.12.2020 (или к реализации последнего автомобиля) на автомобили, находящиеся на складах в Украине, кроме территории свободной экономической зоны "Крым", а также временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Подробная информация о ценах и соотношение размера скидки к предыдущей стоимости здесь.

Компания "Еврокар" совместно с банком-партнером "Укргазбанк" запустили акционную программу потребительского автокредитования в дилерской сети SKODA.

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Покупая автомобиль у официального дилера SKODA, вы можете воспользоваться программой кредитования автомобилей от финансового партнера Бренда, условия которой распространяются на весь модельный ряд SKODA.

Главными преимуществами кредитной программы является выгодные финансовые условия. Например, при покупке нового кроссовера SKODA KAROQ в кредит при первоначальном взносе 60% и сроке кредитования 72 месяца ежемесячный платеж составит 3 554 гривен. А для поклонников легендарной SKODA OCTAVIA A8 ежемесячный платеж составит от 3 119 гривен при аналогичных условиях кредитования.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Подробнее об условиях кредитования: Ежемесячный платеж для автомобиля SKODA KAROQ стоимостью 639 531.00 гривен по состоянию на 25.11.2020 года составляет: 3 554 гривен. А ежемесячный платеж для автомобиля SKODA OCTAVIA А8 стоимостью 561 226.00 гривен по состоянию на 23.11.2020 года составляет: 3 119 гривен при первом взносе 60% и сроке кредитования – 72 месяца. Реальная процентная ставка, включая платежи за дополнительные и сопутствующие услуги банка и третьих лиц, связанные с получением, обслуживанием и возвратом кредита, составляет – 33,96% годовых. Максимальная сумма кредита – 1500 000,00 гривен, максимальный срок кредитования – 84 месяцев, минимальный первоначальный взнос – 20%

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