Зима – волшебная пора года, которая ассоциируется с феерией новогодних и рождественских праздников. Особенно любят ее дети. Зимой можно слепить снеговика, поиграть в снежки, вдоволь покататься на санях, лыжах и коньках. Но на этом перечень развлечений не заканчивается!

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ подготовил для вас интересные идеи отдыха с детьми.

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Экскурсия на фабрику елочных украшений в Клавдиево-Тарасово Киевской области

Для детей – это ли не самое интересное место в зимнее время, ведь они, воочию, могут увидеть технологию рождения елочного украшения. Малышам будет интересно наблюдать, как стекло нагревают до температуры + 600 градусов по Цельсию, а затем из него выдувают игрушки различных размеров и форм. Также детей заинтересует процесс покрытия прозрачного слоя специальным раствором с целью получения зеркальной поверхности, нанесение рисунков и росписей.

Еще здесь функционирует музей елочных игрушек, собранных со всех уголков нашей планеты, которые производят известные широкой публике фабрики. Музей содержит три зала: помещение старинной и современной игрушки; сказочный мини-городок; уникальный "Эрмитаж".



Фабрика елочных украшений / z-pravda.com.ua

Путешествие в резиденцию Святого Николая в Пистинь Ивано-Франковской области

Взрослые знают, что дети ежегодно с нетерпением ждут 19 декабря, а еще очень мечтает увидеть Святого Николая собственными глазами. У вас есть возможность устроить это для своего ребенка.

В фантастический домик, стилизованный под украинскую хату, накануне дня Святого Николая, приезжают за новогодней феерией целые семьи с детьми. Вокруг дома можно увидеть скульптуры сказочных персонажей, изготовленные из древесины. Детишкам понравятся уютные игровые здания и невероятно красивая елка уважаемого святого. Малыши гарантированно получат от Николая подарок, смогут загадать желание, которое непременно сбудется, если коснуться елочной игрушки, а также посетят музей украшений для новогодней красавицы и покатаются на санях!



Имение Святого Николая / ukraine-is.com

Экскурсия в "Львовскую мастерскую шоколада" во Львове

Сладкая экскурсия в "Львовской мастерской шоколада" подарит хорошее настроение как взрослым, так и детям. На первом этаже мастерской шоколада находится просторный зал, в котором можно приятно провести время и попробовать шоколадные напитки и лакомства.

В стенах мастерской посетители смогут услышать интересную историю о появлении шоколада, увидеть собственными глазами, как происходит процесс его "рождения". Гостям предложат попробовать не только шоколадные лакомства местного производства, но и продукцию Бельгии и Уганды, Перу и Коста-Рики, а также Эквадора. Дети, посетив "Львовскую мастерскую шоколада" не останутся без шоколадного подарка, а еще смогут приготовить вкусности самостоятельно.



"Львовская мастерская шоколада" / chocolate.lviv.ua

На рождественские празднования в "Парк Киевская Русь" в Копачев Киевской области

Весело провести рождественские праздники с ребенком приглашает историко-развлекательный комплекс "Парк Киевская Русь". С 6 по 8 января здесь гостей угощают кутьей, вкусным компотом, сытными колбасками и вкусным шашлыком, приготовленным на огне. Взрослым предлагают попробовать глинтвейн, медовуху, а детям – горячие напитки и сладости от Деда Мороза, Святого Николая, Снегурочки и ангелов. Также туристы и местные жители могут принять участие в хороводах, флэш-мобах и воспалительных действах, которые происходят у костра.



Рождественские празднования в "Парке Киевской Руси" / prm.ua

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Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Ваши дети смогут брать все что угодно, ведь объем багажного отделения считается крупнейшим в своем классе, он достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях). Кроме того, эта модель оснащена системой Area View – система кругового обзора. С помощью широкоугольных камер, находящихся спереди и сзади, а также в корпусах боковых зеркал, система выводит на дисплей изображения окрестности вокруг вашего авто под разными углами. Поэтому вы всегда будете знать, что происходит рядом с машиной.



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Приятного путешествия!