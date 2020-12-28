Автомобильные путешествия– это один из лучших способов увидеть мир, это свобода останавливаться в любых местах и ехать в любом направлении. Нужно только заранее позаботиться о комфорте и безопасности в дороге.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ подготовил список вещей, которые стоит взять с собой в автомобильную поездку.

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Список вещей в автомобильное путешествие для безопасной дороги

Буксировочный трос

Часто на дороге случаются ситуации, когда движение становится невозможным из-за любой поломки. Поэтому без буксировочного троса не обойтись, это тот обязательный элемент водительского инструментария, который всегда должен быть в вашем багажнике.

Набор инструментов

В вашем авто всегда должны быть: ключ для свечей, колес, изолента, отвертка, ленточные хомуты, плоскогубцы и другие инструменты (по усмотрению самого владельца машины).



Набор автомобильных инструментов / uk.med-auto.com

Знак аварийной остановки

Это та вещь, которая предупреждает других участников движения о вашем присутствии на дороге, в случае поломки или экстренной остановки.

Провод для прикуривания авто от АКБ другого транспорта

В зимний период это очень важная и необходимая вещь для каждого водителя. Если ваш аккумулятор разрядился – это поможет "запустить" машину.

Резервный запас жидкости омывателя стекла

Погодные условия всегда непредсказуемы, кто знает, какой дождь может спуститься с неба. Поэтому всегда нужно иметь с собой запас жидкости омывателя – подойдет бутылка 1 литр.



Резервный запас жидкости омывателя стекла / automotoclub.info

Щетка для очистки снега из стекла и авто с мягким ворсом

Часто авто может замести снегом и тогда не очень хочется сметать несколько сантиметров снега руками или перчатками. Лучше приобретите специальную щетку.

Наличие этих предметов и приспособлений будут гарантировать вам безопасную поездку при эксплуатации транспортного средства в зимнее время года. Во время холодов машина испытывает серьезные нагрузки, так что не помешает время от времени поглядывать еще и на уровень масла в двигателе и охлаждающей жидкости. Это азы, о которых не стоит забывать водителям даже летом.

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Какое авто выбрать для безопасного автомобильного путешествия?

Лучшим вариантом будет SKODA KAROQ. Ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. Также эта модель имеет АСС – адаптивный круиз-контроль, что поддерживает безопасную дистанцию до автомобиля, движущегося впереди заданной скорости, контролирует работу двигателя, ускоряет или замедляет авто при необходимости. Очень удобно, что система объединяет в себе систему круиз-контроля и контроллер расстояния на основе радара.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KAROQ смотрите в тест-драйве:

Безопасной дороги!