При нынешнем уровне автомобильной техники особая подготовка к зиме необязательна, но весьма желательна – если вы не хотите решать проблемы прямо на заснеженной дороге, в мороз, в десятке километров от жилья.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ собрал для вас полезные советы, которые будут гарантировать безопасность на дороге.

Читайте также Сколько водителей в Украине пользуются ремнями безопасности: данные исследования

Любой опытный водитель подтвердит: в зимнее время вероятность каких-либо проблем выше в разы. Избежать их поможет элементарная подготовка к зиме.

"Переобуйте" шины

Это первый и едва ли не самый главный пункт в подготовке. Скользкие дороги зимой часто становятся причиной серьезных ДТП, поэтому очень важно убедиться, что ваши шины подходят для такой погоды. Ездить на летней резине по зимним дорогам не только безрассудно, но и просто опасно.



Замените шины на зимние / vikna.if.ua

Проверьте аккумулятор

Одна из причин, по которой машина плохо заводится в холоде – посажен или постаревший аккумулятор. Обычно, установив новую АКБ, мы считаем, что никаких проблем она не должна приносить как минимум два-три года – и бываем неправы. Поскольку зимой в городских условиях эксплуатации батарея обычно не заряжается. Поэтому стоит позаботиться о том, чтобы ваш аккумулятор не привел замирания двигателя.

Поддерживайте достаточное количество антифриза

Охлаждающую жидкость в процессе подготовки к зиме нужно заменить антифризом. Антифриз защищает двигатель автомобиля как от замерзания в холодную погоду, так и от перегрева в жаркую, а также и от коррозии. Важно поддерживать в радиаторе равное количество воды и антифриза, так как соотношение 50:50 считается оптимальным и предотвращает замерзание жидкостей при температуре почти до –40 градусов по Цельсию.



Поддерживайте количество антифриза / ekopal.if.ua

Проверьте обогреватель

Зимой часто запотевает лобовое стекло, это происходит в результате того, что влага, которая находится в салоне, конденсируется на холодном стекле, в свою очередь, приводит к снижению видимости. Пары воды, содержащиеся в воздухе, которые поступает из окна или даже с нашего дыхания, вызывают именно такое запотевание стекол. Исправный обогреватель решает эту проблему за несколько минут.

Обратите внимание Ексинженер NASA поделился лайфхаком, как быстро разморозить лобовое стекло в автомобиле – видео

Позаботьтесь об уплотнителях

Одна из самых суровых шуток зимы – примерзшие намертво двери. Это случается после морозной ночи, которой предшествовал дождливый день – "накормлены" водой пористые уплотнители крепко примерзают к металлу дверных проемов. Оторванные с "мясом" уплотнители и отломанные ручки – такой бывает итог борьбы с примерзанием. Поэтому приобретите специальную жидкость, которая не позволит этому случиться.

Замените щетки стеклоочистителя и жидкость стеклоомывателя

Плохая видимость в холодную погоду может быть очень опасной, поэтому нужно убедиться, что ваши дворники исправны. Скребки щеток стеклоочистителя сделаны из резины, и со временем они могут потрескаться и износиться. Рекомендуется менять щетки стеклоочистителей каждые 6 – 12 месяцев.



Замените щетки стеклоочистителя / 130.com.ua

Проверьте масло и его вязкость

Накануне морозов также необходимо заменить масло и масляный фильтр. Масло смазывает металлические детали двигателя, защищая его от ломки. Вязкость – или плотность масла, в определенной степени влияет на работу двигателя. Если масло слишком густое, то оно медленно течет по деталям, что может вызвать перегрев двигателя.

Замените тормозные колодки

Тормозные колодки перед зимой необходимо заменить – как показывает практика, основной причиной заноса является разность тормозных моментов колес. Тормозную жидкость также стоит поменять – делать эту процедуру нужно не реже, чем раз в два года. Лучше покупать тормозную жидкость высшего качества – экономить на ней не стоит.

Интересно Куда поехать на лыжи в декабре 2020: идеи для активного зимнего отдыха

Какое авто стоит выбирать для зимнего путешествия?

Идеальным вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Эта модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Не менее важным зимой является то, что модель оборудована полностью светодиодными фарами. Также есть Auto Light Assist – система автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве: