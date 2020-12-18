При теперішньому рівні автомобільної техніки особлива підготовка до зими необов'язкова, але вельми бажана – якщо ви не хочете розв'язувати проблеми прямо на засніженій дорозі, в мороз, за десяток кілометрів від житла.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ зібрав для вас корисні поради, які гарантуватимуть безпеку на дорозі.

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Будь-який досвідчений водій підтвердить: в зимовий час ймовірність якихось проблем вище в рази. Уникнути їх допоможе елементарна підготовка до зими.

"Перевзуйте" шини

Це перший та чи не найголовніший пункт у підготовці. Слизькі дороги взимку часто стають причиною серйозних ДТП, тому дуже важливо переконатися, що ваші шини підходять для такої погоди. Їздити на літній гумі по зимових дорогах не лише нерозважливо, але і просто небезпечно.



Замініть шини на зимові / vikna.if.ua

Перевірте акумулятор

Одна з причин, через яку машина погано заводиться в холоді – посаджений або постарілий акумулятор. Зазвичай, встановивши нову АКБ, ми вважаємо, що ніяких проблем вона не повинна приносити як мінімум два-три роки – і буваємо неправі. Оскільки взимку в міських умовах експлуатації батарея зазвичай не заряджається належним чином. Тому варто подбати про те, щоб ваш акумулятор не спричинив завмирання двигуна.

Підтримуйте достатню кількість антифризу

Охолоджувальну рідину в процесі підготовки до зими потрібно замінити антифризом. Антифриз захищає двигун автомобіля як від замерзання в холодну погоду, так і від перегріву в жарку, а також і від корозії. Важливо підтримувати в радіаторі рівну кількість води й антифризу, тому що співвідношення 50:50 вважається оптимальним і запобігає замерзанню рідин при температурі майже до –40 градусів за Цельсієм.



Підтримуйте кількість антифризу / ekopal.if.ua

Перевірте обігрівач

Взимку часто запотіває лобове скло, це відбувається в результаті того, що волога, яка знаходиться в салоні, конденсується на холодному склі, що, своєю чергою, призводить до зниження видимості. Пари води, що містяться в повітрі, які надходить з відкритого вікна чи навіть з нашого дихання, викликають саме таке запотівання скла. Справний обігрівач розв'язує цю проблему за декілька хвилин.

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Подбайте про ущільнювачі

Один з найсуворіших жартів зими – примерзлі намертво двері. Це трапляється після морозної ночі, якій передував дощовий день – "нагодовані" водою пористі ущільнювачі міцно примерзають до металу дверних прорізів. Відірвані з "м'ясом" ущільнювачі й відламані ручки – такий буває підсумок боротьби з примерзанням. Тому придбайте спеціальну рідину, яка не дозволить цьому статися.

Замініть щітки склоочисника та рідину склоомивача

Погана видимість в холодну погоду може бути дуже небезпечною, тому потрібно переконатися, що ваші двірники справні. Скребки щіток склоочисника зроблені з гуми, і з часом вони можуть потріскатися та зноситися. Рекомендується міняти щітки склоочисників кожні 6 – 12 місяців.



Замініть щітки склоочисника / 130.com.ua

Перевірте масло та його в'язкість

Напередодні морозів також необхідно замінити масло та масляний фільтр. Масло змащує металеві деталі двигуна, захищаючи його від ламання. В'язкість – або густота масла, певною мірою впливає на роботу двигуна. Якщо масло занадто густе, то воно повільно тече по деталях, що може викликати перегрів двигуна.

Замініть гальмівні колодки

Гальмівні колодки перед зимою необхідно замінити – як показує практика, основною причиною заносу є різниця гальмівних моментів коліс. Гальмівну рідину також варто поміняти – робити цю процедуру потрібно не рідше, ніж раз на два роки. Краще купувати гальмівну рідину найвищої якості – економити на ній не варто.

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Яке авто варто обирати для зимової подорожі?

Ідеальним варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ця модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Не менш важливим взимку є те, що модель обладнана повністю світлодіодними фарами. Також є Auto Light Assist – система автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KODIAQ дивіться у тест-драйві: