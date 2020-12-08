Запотівання скла у холодну погоду – найбільш дратівлива робота для водіїв. Чекати доки скло розморозиться набридає, але все не так погано, як здається: колишній інженер NASA поділився своєю науково обґрунтованою технікою швидкого розмороження лобового скла.

Що потрібно знати, розповідає Travel24.

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Як швидко розморозити лобове скло

Марк Робер – колишній інженер NASA та самоописаний "друг науки". Впродовж п'ятихвилинного відео на YouTube він показує чотири етапи свого швидкого методу розмороження лобового скла.

У відео Робер використовує науковий метод для випробування різноманітних технік, перш ніж знаходить ту, яку він вважає найбільш дієвою для розмороження лобового скла та вікон автомобіля.

Ось ці кроки:

Увімкніть нагрівач автомобіля на повну потужність

Гаряче повітря може утримувати більше вологи, тому варто увімкнути нагрівач на повну потужність.



Увімкніть нагрівач автомобіля на повну потужність

Увімкніть кондиціонер автомобіля

За словами Робера, це витягує вологу з повітря, коли воно проходить над холодними котушками змінного струму.

Переконайтеся, що циркуляція повітря всередині вимкнена

Зимове повітря холодне, і ми знаємо, що воно не містить багато вологи. Отже, якщо ви запустите його у свій автомобіль і нагрієте, воно має велику поглинальну здатність, – пояснює Робер.

Опустіть якомога більше вікон

Навіть протягом декількох секунд, щоб забезпечити обмін вологим повітрям автомобіля із сухим холодним повітрям надворі.

Дивіться відео онлайн:

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Звичайно, існує безліч змінних, таких як температура, атмосферні опади та різні параметри, які поставляються разом з вашим автомобілем, але якщо ви часто стикаєтеся з туманом, то варто використовувати швидкий метод.