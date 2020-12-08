Запотевание стекол в холодную погоду – наиболее раздражающая работа для водителей. Ждать пока стекло разморозится надоедает, но все не так плохо, как кажется: бывший инженер NASA поделился своей научно обоснованной техникой быстрого размораживания лобового стекла.

Что нужно знать, рассказывает Travel24.

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Как быстро разморозить лобовое стекло

Марк Робер – бывший инженер NASA и самоописаний "друг науки". В течение пятиминутного видео на YouTube он показывает четыре этапа своего быстрого метода размораживания лобового стекла.

В видео Робер использует научный метод для испытания различных техник, прежде чем находит ту, которую он считает наиболее действенной для размораживания лобового стекла и стекол автомобиля.

Вот эти шаги:

Включите нагреватель автомобиля на полную мощность

Горячий воздух может содержать больше влаги, поэтому стоит включить нагреватель на полную мощность.

Включите нагреватель автомобиля на полную мощность

Включите кондиционер автомобиля

По словам Робера, это вытягивает влагу из воздуха, когда он проходит над холодными катушками переменного тока.

Убедитесь, что циркуляция воздуха внутри выключена

Зимний воздух холодный, и мы знаем, что оно не содержит много влаги. Итак, если вы запустите его в свой автомобиль и нагреете, оно имеет большую поглощающую способность, – объясняет Робер.

Опустите как можно больше окон

Даже в течение нескольких секунд, чтобы обеспечить обмен влажным воздухом автомобиля с сухим холодным воздухом на улице.

Смотрите видео онлайн:

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Конечно, существует множество переменных, таких как температура, атмосферные осадки и различные параметры, которые поставляются вместе с вашим автомобилем, но если вы часто сталкиваетесь с туманом, то стоит использовать быстрый метод.