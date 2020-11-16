Прежде чем отправляться в дальний путь, необходимо проверить не только автомобиль, но и состояние его шин. Потому что в дороге у вас будет гораздо меньше возможностей исправить ситуацию и избежать возможных проблем.

Как сделать это, рассказывает Travel24.

Читайте также: Как быстро преодолеть негативные эмоции за рулем: полезные советы водителям

Проверьте протектор на ваших шинах

Новые установите на заднюю ось, а если шины изношены неравномерно, проверьте развал-схождение.

Проверьте глубину протектора

Наименьшая допустимая глубина протектора для летних шин составляет 1,6 миллиметра, однако стоит рассмотреть возможность приобретения новых шин, когда этот показатель падает ниже 4 миллиметров.



Проверьте глубину протектора / rosava.com

Проверьте давление

Правильное давление в шинах – это простой способ сэкономить топливо и повысить комфорт вождения. Вы можете проверить давление в шинах на станциях техобслуживания, а рекомендуемые значения давления можно найти в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Сохраняйте спокойствие и бодрость за рулем

Вы получите максимальную отдачу от поездки, отдохнув и расслабившись. Спокойный стиль вождения также сэкономит топливо и сохранит хорошее состояние шин.



Сохраняйте спокойствие и бодрость за рулем / snob.ru

Еще несколько советов, которые помогут при вождении

В дождливую погоду избегайте попадания в колею

Водители, которые путешествуют большой компанией, часто сменяют друг друга за рулем и некоторые из них могут быть не знакомы с автомобилем. Расскажите им о технических особенностях вашего автомобиля и состояние шин. Хорошие шины обеспечивают дополнительный запас сцепления и облегчают управление автомобилем в сложных дорожных условиях. Во время езды на изношенной шине под дождем вы должны избегать заполненных водой путей на дороге и уменьшить скорость.

Интересно: Путешествие на автомобиле: советы водителям для безопасной поездки

Экономьте топливо, берегите нервы

Хорошие шины снижают ваши расходы на дорогу, поскольку на преодоление сопротивления качению расходуется примерно 20% от общего потребления топлива автомобилем. Даже при наличии качественных шин следует обращать внимание на давление в них, поскольку спущенные колеса увеличивают расход топлива, к тому же шина будет испытывать повышенные нагрузки.