Каждый водитель хоть раз в жизни сталкивался с негативом на дороге. Грубое отношение других участников движения, пробки или внезапные проблемы могут испортить настроение даже в самый солнечный день. Но есть несколько методов, которые помогут вернуть положительные эмоции.

Как улучшить настроение за рулем, рассказывает Travel24.

Читайте также: Путешествие на автомобиле: советы водителям для безопасной поездки

Проявляйте эмоции

Первое и главное правило! Случается так, что сдерживаться просто невозможно, и это нормально – позвольте себе проявить эмоции, ведь иначе подавленные отрицательные эмоции перерастут в психические расстройства. Можете даже поплакать несколько минут, только не позволяйте плачу перерасти в истерику – вы за рулем.



Проявляйте эмоции / wday.ru

Сделайте зарядку на месте

Пробки могут испортить настроение самому спокойному и терпеливому человеку, а все дело в длительном пребывании в одной позе в стрессовой ситуации. Как только почувствуете, что на вас наступает паническое состояние – сделайте разминку, находясь в положении сидя, так вы не дадите крови застояться и вызвать неприятные ощущения.

Позвоните другу

Если едете в машине сами, это не значит, что вы должны преодолевать негатив самостоятельно – позвоните другу или близкому человеку, с которым вы можете поделиться любыми проблемами. Просто выскажитесь, это поможет успокоиться и сконцентрироваться на дороге.



Позвоните другу / brovary.net.ua

​Интересно: 6 девайсов для авто, которые сделают путешествие более комфортным

Переключите внимание

Негатив может накапливаться и выливаться в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло – отвергайте неприятные мысли, пытаясь сосредоточиться на чем-то хорошем, что произошло совсем недавно. Вы заметите, как эмоции постепенно утихают и вот вам уже не хочется выйти и накричать на человека, который посигналил.