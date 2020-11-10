Из-за карантина, который связан с пандемией коронавируса, авиасообщение несколько ограничено. Поэтому одним из вариантов путешествий остается авто. Водители в любой момент могут выбрать маршрут и поехать на отдых. Впрочем, для безопасной поездки нужно кое-что знать.

Travel24 составил основные советы, которые минимизируют риски на дороге.

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Выспитесь и поешьте

Это первое, что вам нужно сделать. Так вы обеспечите организм достаточным количеством энергии. Кофеин помогает только сначала, потом вы будете чувствовать все большую усталость.

Проверьте техническую исправность авто

Убедитесь, что ваш автомобиль технически исправен, давление в шинах соответствует нормам, а топлива хватает до ближайшей заправки.



Проверьте техническую исправность авто / auto.sevastopol.su

Следите за погодой

Планируйте автомобильное путешествие на дни, когда нет дождя и других явлений, мешающих комфортному вождению.

Загрузите приложения

Заранее загрузите необходимые карты в свой навигатор или смартфон, это облегчит ориентирование в незнакомом месте. Но лучше прихватите с собой еще бумажный атлас или карту.

Ознакомьтесь с ПДД

Собираясь на автомобиле за границу, ознакомьтесь с местными правилами дорожного движения, которые могут отличаться от привычных вам.

Делайте остановки

Каждые 2-3 часа, даже если не чувствуете сонливости. Перекусите, подышите свежим воздухом, разомните ноги. Все это значительно продлит период вашей бодрости.



Делайте остановки / UnSplash

С детьми останавливайтесь чаще

Путешествуя с детьми, это необходимо делать чаще, не только для перекусов, но и просто для развлечений. Детский организм более подвержен укачиванию, чем взрослый.

Меняйтесь рулем

Если есть возможность – по очереди занимайте водительское место с кем-то из пассажиров. Это позволит поспать в дороге, не теряя времени.

Включите музыку

Если едете в одиночестве – музыка вам поможет, а еще, по возможности, держите окно открытым. Воздержитесь от использования круиз-контроля, это поможет поддерживать бдительность.



Включите музыку / auto.informator.ua

Избегайте разговоров по телефону

Во время вождения пользуйтесь громкой связью. Кроме того, что это опасно, во многих странах за это предусмотрены очень большие штрафы.

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Контролируйте ситуацию

Не ждите, пока бак опустеет. Когда бензина остается меньше четверти – начинайте искать заправку. Не тратьте зря топливо. С этой целью избегайте резких ускорений, не перегружайте автомобиль лишним багажом, не превышайте скорости.