В большинстве цивилизованных стран к нарушению ПДД относятся крайне нетерпимо. Во всем мире штрафы за превышение скорости, наряду со штрафами за вождение в нетрезвом виде всегда были высокими.

Travel24 расскажет вам, какие штрафы за превышение скорости ждут водителей в Украине и мире.

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Украина

Они зависят от степени превышения скоростного режима и его последствий. Исходя из этого, установлены три суммы взысканий:

255 гривен – если превысил разрешенную скорость на более чем 20 километров в час, но менее чем на 50 километров в час.

– если превысил разрешенную скорость на более чем 20 километров в час, но менее чем на 50 километров в час. 510 гривен – если увеличил скорость более чем на 50 километров в час.

– если увеличил скорость более чем на 50 километров в час. 680 гривен – если нарушение скоростного режима спровоцировало ДТП.



Штраф за превышение скорости / economic.karpat.in.ua

Канада

Средний штраф за нарушение скоростного режима в этой стране составляет 1000 долларов. Но нередко достигает и 10 000 долларов. Все зависит от последствий.

Швейцария

В этой стране зафиксирован один из рекордных штрафов за нарушение скоростного режима: 290 тысяч долларов. Первичное нарушение такого типа наказывается взысканием до 270 долларов. Но если это будет повторяться в дальнейшем, сумма возрастет до 1600 и выше.

Великобритания

В этом государстве минимальный штраф составляет 100 фунтов стерлингов. Средняя сумма часто достигает 1000 фунтов стерлингов. Она зависит не только от дохода нарушителя, но также от плотности населения и погоды в данном регионе.



Превышение скорости / kordon.in.ua

США

Первый раз строго не наказывают: в среднем – 500 долларов. Но с каждым новым случаем цифра растет. Средний размер штрафа за повторные нарушения составляет более 1000 долларов.

ОАЭ

В Арабских Эмиратах уйти от наказания за нарушение скоростного режима практически невозможно. Сумма штрафа в среднем достигает 817 долларов. Она зависит от того, насколько скорость выше, по сравнению с допустимой.

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Италия

Одна из тех стран, где за нарушение ПДД наказывают особенно строго. За превышение скорости здесь штрафуют на 168 – 3287 евро.

Германия

Средняя сумма штрафа достигает 400 – 800 евро. Она зависит, в первую очередь, от вида автомобиля и места, где зафиксировали нарушения.