У більшості цивілізованих країн до порушення ПДР ставляться вкрай нетерпимо. У всьому світі штрафи за перевищення швидкості, поряд зі штрафами за водіння нетверезим, завжди були найвищими.

Travel24 розповість вам, які штрафи за перевищення швидкості чекають на водіїв в Україні та світі.

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Україна

Вони залежать від ступеня перевищення швидкісного режиму і його наслідків. Виходячи з цього, встановлено три суми стягнень:

255 гривень – якщо перевищив дозволену швидкість на більш ніж 20 кілометрів за годину, але менш ніж на 50 кілометрів за годину.

– якщо перевищив дозволену швидкість на більш ніж 20 кілометрів за годину, але менш ніж на 50 кілометрів за годину. 510 гривень – якщо збільшив швидкість більш ніж на 50 кілометрів за годину.

– якщо збільшив швидкість більш ніж на 50 кілометрів за годину. 680 гривень – якщо порушення швидкісного режиму спровокувало ДТП.



Штраф за перевищення швидкості / economic.karpat.in.ua

Канада

Середній штраф за порушення швидкісного режиму в цій країні становить 1000 доларів. Але нерідко досягає і 10 000 доларів. Все залежить від наслідків.

Швейцарія

У цій країні зафіксовано один з рекордних штрафів за порушення швидкісного режиму: 290 тисяч доларів. Первинне порушення такого типу карається стягненням до 270 доларів. Але якщо це буде повторюватися надалі, сума зросте до 1600 і вище.

Великобританія

У цій державі мінімальний штраф становить 100 фунтів стерлінгів. Середня сума часто досягає 1000 фунтів стерлінгів. Вона залежить не лише від доходу порушника, але також від щільності населення і погоди в даному регіоні.



Перевищення швидкості / kordon.in.ua

США

Перший раз строго не карають: в середньому – 500 доларів. Але з кожним новим випадком цифра зростає. Середній розмір штрафу за повторні порушення сягає понад 1000 доларів.

ОАЕ

В Арабських Еміратах піти від покарання за порушення швидкісного режиму практично неможливо. Сума штрафу в середньому досягає 817 доларів. Вона залежить від того, на скільки швидкість вища, в порівнянні з допустимою.

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Італія

Одна з тих країн, де за порушення ПДР карають особливо суворо. За перевищення швидкості тут штрафують на 168 – 3287 євро.

Німеччина

Середня сума штрафу досягає 400 – 800 євро. Вона залежить, у першу чергу, від виду автомобіля і місця, де зафіксували порушення.