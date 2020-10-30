Дивно і смішно: незвичайні дорожні знаки у різних країнах світу, про які ви й не здогадувалися
По всьому світу використовується безліч дорожніх знаків, які не застосовуються в Україні. Вони настільки кумедні, що можуть вас не тільки здивувати, але і неабияк посмішити.
Travel24 підготував добірку найбільш незвичайних та смішних дорожніх знаків світу.
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Фінляндія: стережися лося
Якщо ви вирішили помилуватися зимовими краєвидами країни, будьте обережні за кермом – в деяких регіонах на трасу може вискочити лось. Щоб зберегти життя як водіям, так і цим потужним звірам, уздовж автобанів розміщують подібні попереджувальні знаки.
Дорожній знак "Стережися лося" / market.korupciya.com
Данія: бережіть шпильки
Якщо ви жінка й вирішили прогулятися по місту Орхус, то влада, спеціально для вас, позначила зони, де бруківка загрожує підборам.
Дорожній знак "Бережіть шпильки" / news.finance.ua
Норвегія: обережно, тролі
Їдучи дорогою будьте обережні з тролями, вони часом не надто уважні. Норвежці встановлюють такий знак на територіях, де згідно з традиційними уявленнями живуть тролі.
Дорожній знак "Обережно тролі" / unis.livejournal.com
Фінляндія: люди з мобільними
На дорогах цієї країни розмістили дорожній знак "Люди з мобільними", він попереджає водіїв про неуважних пішоходів, які, "втупившись" в мобільні телефони, переходять дорогу не дивлячись.
Дорожній знак "Люди з мобільними" / travel.tochka.net
ОАЕ: дорогу верблюдам
Цей знак можна помітити навіть на центральних вулицях міста, адже багато мешканців пересувається на верблюдах.
Дорожній знак "Дорогу верблюдам" / ateks.com.ua
Італія: обережно, повії
В італійській провінції Тревізо вважають, що пряму загрозу безпеці на дорогах несуть жінки легкої поведінки. Відповідний знак встановили для того, щоб роззяви за кермом були сконцентрованими.
Дорожній знак "Обережно, повії" / poglyad.com
Таїланд: дорогу нетверезим
Цей кумедний знак можна зустріти на дорогах таїландського Пхукета. Таблички з зображенням людини, яка повзе, зазвичай встановлені поблизу нічних клубів, щоб водії зменшували швидкість і були готові до несподіваної появи на дорозі нетверезого гульвіси.
Дорожній знак "Дорогу нетверезим" / news.finance.ua
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Німеччина: користуйтеся туалетом
Німецька влада оголосила війну любителям "справляти потребу" на узбіччях доріг і в лісах. Тим, хто проігнорує відповідний знак, доведеться викласти від 40 до 100 євро штрафу.
Дорожній знак "Користуйтеся туалетом" / autopark.pp.ua
Це далеко не всі кумедні дорожні знаки!
Джерело: 24 канал
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