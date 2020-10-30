По всьому світу використовується безліч дорожніх знаків, які не застосовуються в Україні. Вони настільки кумедні, що можуть вас не тільки здивувати, але і неабияк посмішити.

Travel24 підготував добірку найбільш незвичайних та смішних дорожніх знаків світу.

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Фінляндія: стережися лося

Якщо ви вирішили помилуватися зимовими краєвидами країни, будьте обережні за кермом – в деяких регіонах на трасу може вискочити лось. Щоб зберегти життя як водіям, так і цим потужним звірам, уздовж автобанів розміщують подібні попереджувальні знаки.



Дорожній знак "Стережися лося" / market.korupciya.com

Данія: бережіть шпильки

Якщо ви жінка й вирішили прогулятися по місту Орхус, то влада, спеціально для вас, позначила зони, де бруківка загрожує підборам.



Дорожній знак "Бережіть шпильки" / news.finance.ua

Норвегія: обережно, тролі

Їдучи дорогою будьте обережні з тролями, вони часом не надто уважні. Норвежці встановлюють такий знак на територіях, де згідно з традиційними уявленнями живуть тролі.



Дорожній знак "Обережно тролі" / unis.livejournal.com

Фінляндія: люди з мобільними

На дорогах цієї країни розмістили дорожній знак "Люди з мобільними", він попереджає водіїв про неуважних пішоходів, які, "втупившись" в мобільні телефони, переходять дорогу не дивлячись.



Дорожній знак "Люди з мобільними" / travel.tochka.net

ОАЕ: дорогу верблюдам

Цей знак можна помітити навіть на центральних вулицях міста, адже багато мешканців пересувається на верблюдах.



Дорожній знак "Дорогу верблюдам" / ateks.com.ua

Італія: обережно, повії

В італійській провінції Тревізо вважають, що пряму загрозу безпеці на дорогах несуть жінки легкої поведінки. Відповідний знак встановили для того, щоб роззяви за кермом були сконцентрованими.



Дорожній знак "Обережно, повії" / poglyad.com

Таїланд: дорогу нетверезим

Цей кумедний знак можна зустріти на дорогах таїландського Пхукета. Таблички з зображенням людини, яка повзе, зазвичай встановлені поблизу нічних клубів, щоб водії зменшували швидкість і були готові до несподіваної появи на дорозі нетверезого гульвіси.



Дорожній знак "Дорогу нетверезим" / news.finance.ua

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Німеччина: користуйтеся туалетом

Німецька влада оголосила війну любителям "справляти потребу" на узбіччях доріг і в лісах. Тим, хто проігнорує відповідний знак, доведеться викласти від 40 до 100 євро штрафу.



Дорожній знак "Користуйтеся туалетом" / autopark.pp.ua

Це далеко не всі кумедні дорожні знаки!