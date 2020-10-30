По всему миру используется множество дорожных знаков, которые не применяются в Украине. Они настолько смешные, что могут вас не только удивить, но и изрядно посмешить.

Travel24 подготовил подборку самых необычных и смешных дорожных знаков мира.

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Финляндия: берегись лося

Если вы решили полюбоваться зимними видами страны, будьте осторожны за рулем – в некоторых регионах на трассу может выскочить лось. Чтобы сохранить жизнь как водителям, так и этим мощным зверям, вдоль автобанов размещают подобные предупредительные знаки.



Дорожный знак "Берегись лося" / market.korupciya.com

Дания: берегите шпильки

Если вы женщина и решили прогуляться по городу Орхус, то власть, специально для вас, обозначила зоны, где брусчатка грозит каблукам.



Дорожный знак "Берегите шпильки" / news.finance.ua

Норвегия: осторожно, тролли

Проезжая дорогой будьте осторожны с троллями, они порой не слишком внимательны. Норвежцы устанавливают такой знак на территориях, где согласно традиционным представлениям живут тролли.



Дорожный знак "Осторожно тролли" / unis.livejournal.com

Финляндия: люди с мобильными

На дорогах этой страны разместили дорожный знак "Люди с мобильными", он предупреждает водителей о невнимательных пешеходах, которые, "глядя" в мобильные телефоны, переходят дорогу не глядя.



Дорожный знак "Люди с мобильными" / travel.tochka.net

ОАЭ: дорогу верблюдам

Этот знак можно заметить даже на центральных улицах города, ведь многие жители передвигаются на верблюдах.



Дорожный знак "Дорогу верблюдам" / ateks.com.ua

Италия: осторожно, проститутки

В итальянской провинции Тревизо считают, что прямую угрозу безопасности на дорогах несут женщины легкого поведения. Соответствующий знак установили для того, чтобы зеваки за рулем были сконцентрированными.



Дорожный знак "Осторожно, проститутки" / poglyad.com

Таиланд: дорогу нетрезвым

Этот забавный знак можно встретить на дорогах таиландского Пхукета. Таблички с изображением человека, что ползет, обычно установлены вблизи ночных клубов, чтобы водители снижали скорость и были готовы к неожиданному появлению на дороге нетрезвого повесы.



Дорожный знак "Дорогу нетрезвым" / news.finance.ua

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Германия: пользуйтесь туалетом

Немецкие власти объявили войну любителям "справлять нужду" на обочинах дорог и в лесах. Тем, кто проигнорирует соответствующий знак, придется выложить от 40 до 100 евро штрафа.



Дорожный знак "Пользуйтесь туалетом" / autopark.pp.ua

Это далеко не все смешные дорожные знаки!