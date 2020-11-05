До уваги водіїв: як підготувати авто до осінньої подорожі
Попри те, що найважчим періодом для автомобіля є саме зима, осінь теж може принести чимало несподіваних сюрпризів. Машина стикається з безліччю випробувань, яких немає в інші пори року.
Travel24 розповість, що саме перевірити в авто перед осінньою подорожжю.
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Змініть склоочисники
Як правило, при дощах погана робота щіток склоочисника стає більш явною. Всі махінації з заточкою і спробами поремонтувати старі двірники – не приносять користі. Щоб знову добре бачити дорогу, варто просто змінити двірники.
Змініть склоочисники / dvornik.com.ua
Оцініть стан кузова
У міжсезоння і взимку кузов особливо схильний до корозії через що варто уважно оглянути кузов на предмет навіть найменших відколів і пошкоджень лакофарбового покриття. Це може вилізти на дорозі у поїздці, і зіпсувати вашу подорож.
Оцініть гумові ущільнювачі
Якщо у вас автомобіль з люком чи панорамним дахом, то через нещільно прилеглі гумки в салон потрапляє дощова вода. Це загрожує не тільки появою запаху сирості в салоні чи можливих перебоїв в роботі автомобіля, а ще й створює дискомфорт для пасажирів.
Перевірте освітлення
Восени серйозно погіршується видимість, тому про заміну потьмянілих, а тим більше перегорілих лампочок не варто говорити зайвий раз. Це одне з найголовнішого про що треба подбати перед тим, як вирушити в дорогу.
Перевірте освітлення / ukrinform.ua
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Протестуйте кондиціонер
Саме ця система відповідає за хорошу видимість водія не менше, ніж фари або двірники. Мова йде про запітнілі вікна, з якими зламаний кондиціонер просто не впорається.
Джерело: 24 канал
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