Попри те, що найважчим періодом для автомобіля є саме зима, осінь теж може принести чимало несподіваних сюрпризів. Машина стикається з безліччю випробувань, яких немає в інші пори року.

Travel24 розповість, що саме перевірити в авто перед осінньою подорожжю.

Читайте також: Осінні мандрівки: безпечне керування автомобілем в туманну погоду

Змініть склоочисники

Як правило, при дощах погана робота щіток склоочисника стає більш явною. Всі махінації з заточкою і спробами поремонтувати старі двірники – не приносять користі. Щоб знову добре бачити дорогу, варто просто змінити двірники.



Змініть склоочисники / dvornik.com.ua

Оцініть стан кузова

У міжсезоння і взимку кузов особливо схильний до корозії через що варто уважно оглянути кузов на предмет навіть найменших відколів і пошкоджень лакофарбового покриття. Це може вилізти на дорозі у поїздці, і зіпсувати вашу подорож.

Оцініть гумові ущільнювачі

Якщо у вас автомобіль з люком чи панорамним дахом, то через нещільно прилеглі гумки в салон потрапляє дощова вода. Це загрожує не тільки появою запаху сирості в салоні чи можливих перебоїв в роботі автомобіля, а ще й створює дискомфорт для пасажирів.

Перевірте освітлення

Восени серйозно погіршується видимість, тому про заміну потьмянілих, а тим більше перегорілих лампочок не варто говорити зайвий раз. Це одне з найголовнішого про що треба подбати перед тим, як вирушити в дорогу.



Перевірте освітлення / ukrinform.ua

​Цікаво: Нестандартні способи, які допоможуть збадьоритися за кермом у довгій дорозі

Протестуйте кондиціонер

Саме ця система відповідає за хорошу видимість водія не менше, ніж фари або двірники. Мова йде про запітнілі вікна, з якими зламаний кондиціонер просто не впорається.