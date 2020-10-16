Осінь – чудова пора для подорожей, але часом погодні умови можуть зіпсувати усі плани. Їзда в туман – одна з найбільш ризикованих вправ, яку доводиться освоювати водієві. Особлива небезпека в тому, що помилки часто виправити вже неможливо.

Travel24 розповість вам як правильно керувати в туман.

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Туман – на відміну від ожеледиці, заметів, ям та інших типових дорожніх перешкод – не заважає тиснути на газ і нестися вперед з будь-якою швидкістю. Особливо, якщо дорога з розміткою та інших машин на дорозі мало. Але мчить такий сміливий водій зазвичай прямо в безодню, тому що коли у 20 метрах від його капота з сірої імли раптом випливає вантажівка, робити що-небудь вже пізно.

Підтримуйте швидкість, пропорційно видимості

Розумна швидкість — це перша відповідь на питання, як потрібно їздити в туман. Швидкість повинна бути такою, щоб відстані видимості вам вистачило для екстреної зупинки. Протяжність видимої дороги має бути вдвічі довшою, ніж швидкість автомобіля. Якщо ви бачите на 20 метрів вперед, то швидкість повинна становити 10 км/год.



Дотримуйтеся правильної швидкості / fakty.com.ua

Зберігайте спокій

Під час туману краще утриматися від випереджень і обгонів. Останні особливо небезпечні, оскільки відстань, щоб їх виконати часто в кілька разів перевищує дистанцію видимості.

Використовуйте ступеневе гальмування

Перед перешкодою скидайте швидкість поступово. Для цього найкраще підійде імпульсне гальмування – натискання і відпускання раз на кілька секунд педалі гальм. Після використовуйте стандартний стиль гальмування. У такий спосіб зупинка авто буде більш помітною для автомобілів позаду.

Увімкніть світло

Ще одна неприємність, яку несе з собою туман, це неможливість бачити дорогу. У багатьох випадках не дивно з'їхати з проїжджої частини в кювет або ще далі. Ближнє світло фар зробить машину не тільки помітнішою, але й освітить подальшу дистанцію. Дальнє світло в тумані зазвичай тільки шкодить. Найефективніше допомагатимуть протитуманки.



Увімкніть світло / howcarworks.ru

Не робіть різких маневрів

Всі маневри: перелаштування з одного ряду в інший, обгони, скидання швидкості – варто виконувати плавно. Перед маневрами повороти необхідно вмикати значно раніше, ніж зазвичай, щоб інші учасники руху завчасно помітили.

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Утримайтеся від нічних поїздок

Взагалі, найбезпечніше в такий період пересісти на громадський транспорт. Якщо використання автомобіля все ж неминуче, то краще їхати в денний час доби.

Будьте обережні на дорозі!