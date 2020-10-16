Осень – прекрасная пора для путешествий, но иногда погодные условия могут испортить все планы. Езда в туман – одно из самых рискованных упражнений, которые приходится осваивать водителю. Особая опасность в том, что ошибки часто исправить уже невозможно.

Travel24 расскажет вам как правильно управлять автомобилем в туман.

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Туман – в отличие от гололеда, заносов, ям и других типичных дорожных препятствий – не мешает давить на газ и нестись вперед с любой скоростью. Особенно, если дорога с разметкой и других машин на дороге мало. Но мчится такой смелый водитель обычно прямо в бездну, потому что когда в 20 метрах от его капота с серой мглы вдруг следует грузовик, делать что-либо уже поздно.

Поддерживайте скорость, пропорционально видимости

Умная скорость – это первый ответ на вопрос, как нужно ездить в туман. Скорость должна быть такой, чтобы расстояния видимости вам хватило для экстренной остановки. Протяженность видимой дороги должна быть вдвое длиннее, чем скорость автомобиля. Если вы видите на 20 метров вперед, то скорость должна составлять 10 км/ч.



Придерживайтесь правильной скорости / fakty.com.ua

Сохраняйте спокойствие

Во время тумана лучше воздержаться от опережений и обгонов. Последние особенно опасны, поскольку расстояние, чтобы их выполнить часто в несколько раз превышает дистанцию ​​видимости.

Используйте ступенчатое торможение

Перед препятствием сбрасывайте скорость постепенно. Для этого лучше всего подойдет импульсное торможение – нажатие и отпускание раз в несколько секунд педали тормоза. После используйте стандартный стиль торможения. Таким образом остановка авто будет более заметной для автомобилей позади.

Включите свет

Еще одна неприятность, которую несет с собой туман, это невозможность видеть дорогу. Во многих случаях неудивительно съехать с проезжей части в кювет или еще дальше. Ближний свет фар сделает машину не только заметнее, но и осветит дальнейшую дистанцию. Дальний свет в тумане обычно только вредит. Эффективно помогать противотуманки.



Включите свет / howcarworks.ru

Не делайте резких маневров

Все маневры: перестройки с одного ряда в другой, обгоны, сброс скорости – следует выполнять плавно. Перед маневрами повороты необходимо включать значительно раньше, чем обычно, чтобы другие участники движения заранее заметили.

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Воздержитесь от ночных поездок

Вообще, самое безопасное в такой период пересесть на общественный транспорт. Если использование автомобиля все же неизбежно, то лучше ехать в дневное время суток.

Будьте осторожны на дороге!